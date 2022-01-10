Коли люди навчилися досягати космосу, туди почали також відправляти тварин – перед людьми, що й природно, для перевірки живучості. Але й після виходу людини у позазем'я тварин теж відправляли.

Навіщо? Для дослідження різних біологічних процесів, впливу на них мікрогравітації тощо. Як ти вже знаєш, 6 країн успішно запускали тварин у космос: СРСР, США, Франція, Китай, Японія й Іран. Ще Аргентина може бути у цьому списку, але немає чітких доказів, що місії цієї країни були успішними.

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А хто ж із тварин був першим серед перших у космосі

Про перших істот взагалі та перших приматів

Першими істотами зі Землі у космосі були плодові мушки.

На Фау-2 США запустили їх 20 лютого 1947 року з полігону Вайт-Сендс у Нью-Мексико.

Ракета досягла висоти у 109 кілометрів, а міжнародно визначений кордон космосу – висота у 100 кілометрів.

Плодових мушок приземлили у капсулі – вони вижили.

Першим приматом, мавпою і першим ссавцем у космосі став Альберт II (макака-резус) 14 червня 1949 року.

З імені можна здогадатися, що був і Альберт І, але його місія провалилася – він не досяг межі у 100 кілометрів.

Альберт II досяг – 134. На жаль, він загинув від удару після падіння з парашутом.

Загалом доля мавп, яких запускали у космос, втішною не була – загинули щонайменше дві третини.



Мавп до космосу запускали часто, щоб перевірити, що чекатиме на людей / Фото Air and Space Museum

Про інших тварин, які тримають першість

Перша миша опинилася в космос (на 137-у кілометрі) 31 серпня 1950 року, і це теж зробили США.

опинилася в космос (на 137-у кілометрі) 31 серпня 1950 року, і це теж зробили США. Першими собаками (і першими живими вищими організмами, які успішно відновилися після космічного польоту) 22 липня 1951 року стали Циган і Дезик. Їх вивів у космос СРСР.

(і першими живими вищими організмами, які успішно відновилися після космічного польоту) 22 липня 1951 року стали Циган і Дезик. Їх вивів у космос СРСР. 2 липня 1959 року радянська ракета R2 досягла 212 кілометрів, занісши туди двох собак і Марфушу – першого кролика, який побачив космос.

який побачив космос. Першою твариною на орбіті Землі 3 листопада 1957 року теж стала собака – Лайка. Вона потрапила на борт радянського космічного корабля "Супутник-2".

3 листопада 1957 року теж стала собака – Лайка. Вона потрапила на борт радянського космічного корабля "Супутник-2". Перший щур – Гектор – потрапив у космос зусиллями Франції. Це вдалося зробити 22 лютого 1961 року.

– Гектор – потрапив у космос зусиллями Франції. Це вдалося зробити 22 лютого 1961 року. 9 березня 1961 року Радянський Союз запустив на "Супутнику-4" собаку Чернушку, кількох мишей, а також вперше жаб і морську свинку. Усі вони успішно повернулися та відновилися.

Ну і, у принципі, по "перших" тваринах – все. А вже 12 квітня 1961 року Юрій Гагарін став першою людиною в космосі.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.