Навіщо? Для дослідження різних біологічних процесів, впливу на них мікрогравітації тощо. Як ти вже знаєш, 6 країн успішно запускали тварин у космос: СРСР, США, Франція, Китай, Японія й Іран. Ще Аргентина може бути у цьому списку, але немає чітких доказів, що місії цієї країни були успішними.

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А хто ж із тварин був першим серед перших у космосі

Про перших істот взагалі та перших приматів

Першими істотами зі Землі у космосі були плодові мушки.

На Фау-2 США запустили їх 20 лютого 1947 року з полігону Вайт-Сендс у Нью-Мексико.

Ракета досягла висоти у 109 кілометрів, а міжнародно визначений кордон космосу – висота у 100 кілометрів.

Плодових мушок приземлили у капсулі – вони вижили.

Першим приматом, мавпою і першим ссавцем у космосі став Альберт II (макака-резус) 14 червня 1949 року.

З імені можна здогадатися, що був і Альберт І, але його місія провалилася – він не досяг межі у 100 кілометрів.

Альберт II досяг – 134. На жаль, він загинув від удару після падіння з парашутом.

Загалом доля мавп, яких запускали у космос, втішною не була – загинули щонайменше дві третини.



Мавп до космосу запускали часто, щоб перевірити, що чекатиме на людей / Фото Air and Space Museum

Про інших тварин, які тримають першість

Перша миша опинилася в космос (на 137-у кілометрі) 31 серпня 1950 року, і це теж зробили США.

опинилася в космос (на 137-у кілометрі) 31 серпня 1950 року, і це теж зробили США. Першими собаками (і першими живими вищими організмами, які успішно відновилися після космічного польоту) 22 липня 1951 року стали Циган і Дезик. Їх вивів у космос СРСР.

(і першими живими вищими організмами, які успішно відновилися після космічного польоту) 22 липня 1951 року стали Циган і Дезик. Їх вивів у космос СРСР. 2 липня 1959 року радянська ракета R2 досягла 212 кілометрів, занісши туди двох собак і Марфушу – першого кролика, який побачив космос.

який побачив космос. Першою твариною на орбіті Землі 3 листопада 1957 року теж стала собака – Лайка. Вона потрапила на борт радянського космічного корабля "Супутник-2".

3 листопада 1957 року теж стала собака – Лайка. Вона потрапила на борт радянського космічного корабля "Супутник-2". Перший щур – Гектор – потрапив у космос зусиллями Франції. Це вдалося зробити 22 лютого 1961 року.

– Гектор – потрапив у космос зусиллями Франції. Це вдалося зробити 22 лютого 1961 року. 9 березня 1961 року Радянський Союз запустив на "Супутнику-4" собаку Чернушку, кількох мишей, а також вперше жаб і морську свинку. Усі вони успішно повернулися та відновилися.

Ну і, у принципі, по "перших" тваринах – все. А вже 12 квітня 1961 року Юрій Гагарін став першою людиною в космосі.