Перукар розповів, як правильно мити голову чоловікові

Здавалося, що може бути простіше за миття голови. Намочуєш голову, наносиш шампунь, змиваєш. Вуаля! А от і ні. Догляд за волоссям і шкірою голови потребує відповідальнішого підходу. Тож ми рекомендуємо озброїтися порадами перукаря. Він точно знає, що потрібно зробити!

Як розповів перукар Клаудіо Пачеко, є кілька кроків правильного миття голови. Візьми їх на озброєння, щоб твоє волосся було не лише доглянутим, а й здоровим.

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Як правильно мити голову

Витисни на вологу руку кількість шампуню, еквівалентну монеті у 5 копійок. Активуй мийний засіб, потираючи руку об руку. Нанось шампунь на вологе волосся зі зворотного боку. Тобто проти росту волосся. Після потилиці рухайся з боків і до середини голови. Знову спіни решту шампуню на руках і пройдися нарешті по верхівці голови. Змий і повтори.

"Завдяки цьому способу нанесення тобі вдається розподілити шампунь рівномірніше. Це дозволяє якісніше мити голову", – пояснює перукар.

При такому способі миття волосся "використовується менше шампуню, і цього цілком достатньо". Ба більше: надто велика його кількість стає причиною того, що не весь засіб змивається. А це може стати причиною швидкого забруднення голови.



Ці поради допоможуть ефективніше мити голову / Фото Unsplash

Не лише мий, а й масажуй голову

Він також наголосив на тому, що під час миття ти повинен енергійно масажувати шкіру голови пальцями. Для цього використовуй кругові рухи протягом 1 – 2 хвилин. Тож недостатньо просто швиденько нанести шампунь і швиденько його змити. Можеш, наприклад, поспівати під час миття голови. Це дозволить достатньо часу присвятити процедурі.

Мити голову раз чи двічі?

"Якщо ти миєш волосся щодня, то ти просто промиваєш його шампунем 1 раз. Якщо ж миєшся через день або рідше, доведеться мити двічі поспіль", – додає перукар.

Іншими словами: намочи волосся, нанеси шампунь, змий, нанеси шампунь і знову змий.

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Візьми на озброєння поради перукаря Клаудіо Пачеко. З їхньою допомогою ти завжди будеш на висоті!