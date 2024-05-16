Ми ж зараз пропонуємо тобі 10 порад, які зроблять твою поїздку безпечнішою. І такою, якою від щирого серця можна буде насолоджуватися.

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10 корисних порад водіям для мандрівок улітку

Склади план своєї подорожі. Якщо хочеш подорожувати автомобілем влітку, краще мати план маршруту. Ознайомся з прогнозом погоди в тих місцях, куди хочеш поїхати, щоб уникнути неприємностей. Слідкуй за станом доріг і дорожнім рухом, щоб оминати дні з найбільшим трафіком. Варто відмовитися від поїздок у найспекотніші години.

Якщо хочеш подорожувати автомобілем влітку, краще мати план маршруту. Ознайомся з прогнозом погоди в тих місцях, куди хочеш поїхати, щоб уникнути неприємностей. Слідкуй за станом доріг і дорожнім рухом, щоб оминати дні з найбільшим трафіком. Варто відмовитися від поїздок у найспекотніші години. Перевір технічний стан свого автомобіля. Якщо збираєшся в тривалу подорож, перевір стан автомобіля, щоб за потреби вчасно відремонтувати його. Зверни особливу увагу на гальма, вони повинні бути в ідеальному стані. Не забудь також про шини та масло.

Якщо збираєшся в тривалу подорож, перевір стан автомобіля, щоб за потреби вчасно відремонтувати його. Зверни особливу увагу на гальма, вони повинні бути в ідеальному стані. Не забудь також про шини та масло. Перевір, чи взяв усі необхідні документи. Це документи на автомобіль, водійське посвідчення, посвідчення особи (паспорт), віньєтку, страховку цивільної відповідальності перед третіми особами та закордонний паспорт (якщо раптом їдеш за кордон).

Це документи на автомобіль, водійське посвідчення, посвідчення особи (паспорт), віньєтку, страховку цивільної відповідальності перед третіми особами та закордонний паспорт (якщо раптом їдеш за кордон). Одягай зручний та відповідний одяг. Дуже важливо, коли вирушаєш у подорож влітку, правильно підібрати одяг. Через високі температури необхідно вибирати той одяг, в якому ти будеш почувати себе прохолодно і який не буде створювати тобі дискомфорт.

Дуже важливо, коли вирушаєш у подорож влітку, правильно підібрати одяг. Через високі температури необхідно вибирати той одяг, в якому ти будеш почувати себе прохолодно і який не буде створювати тобі дискомфорт. Вибери правильне місце для багажу. Переконайтеся, що маєш гарну видимість. Не перевантажуй авто, це призведе до більшої витрати палива.

Поїздка влітку може стати ідеальною, якщо дотримуватися цих порад / Фото freepik