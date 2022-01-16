Підняти 45 тонн за 60 хвилин: олімпієць кинув собі непростий виклик

Професійні спортсмени не лише досягають вершин у тих сферах, якими займаються. Вони ще й регулярно кидають собі виклики. Про один з таких ми розповімо далі.

Нік Сіммондс, колишній призер Олімпійських ігор і блогер, кинув собі черговий виклик. Для цього він заручився підтримкою друга капітана Тома. Кожен із них намагатиметься підняти понад 45 тисяч кілограмів усього за одну годину.

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Для цього вони використовують лише три основні вправи з пауерліфтингу: жим лежачи, присідання та станова тяга.

Чи можна підняти 45 тонн за 60 хвилин

Це так складно, адже нам дозволено використовувати лише ці три рухи,

– зізнається Сіммондс.

Відразу ж зауважимо, щоА от дивитися ніхто не забороняє, тож вмощуйся зручніше.

Завдання отримує додаткову зірочку ще й тому, що кожному з них дозволено використовувати лише одну штангу, одну лаву й одну стійку. Це означає, що вони витрачатимуть час на завантаження та розвантаження між вправами.

Я вирішив розбити це на раунди з відпочинком, тому кожні дві хвилини я виконуватиму 5 присідань, 12 станових тяг та 9 жимів лежачи. Кожен раунд важитиме приблизно 1,5 тонни, доки ми не дістанемося до двох останніх,

– каже Том.

Тим часом Сіммонд має інший план. Його стратегія полягає в тому, щоб просто рухатися весь час.

Я ніколи не перестану рухатися, поки не закінчиться час або не підніму 45 тонн. У бігу ми маємо такий термін, як "вкрасти час". Коли вистрілює пістолет, адреналін струмує по ваших венах, і ви швидко уникаєте лінії, ви викрадаєте час,

– каже він.

Сіммондс починає зі своєї улюбленої вправи, станової тяги. Стартує він з 90 кілограмів на грифі, плануючи потім скинути 45 кілограмів, щоб не відчувати стільки труднощів у присіданнях і жимі лежачи. Однак у міру того, як починає наростати втома, він трохи змінює свій план гри та знижує навантаження у жимі лежачи до 23 кілограмів, а також починає робити перерви для відпочинку.

Дивися на відео, як вони намагаються підняти 45 тонн за 60 хвилин:

"Я знаю, що сказав продовжувати рухатися, але я не думаю, що це можливо", – зізнається Сіммондс.

Натомість Томові доводиться розгинати спину між раундами, щоб полегшити хворобливість, що наростає.

Наприкінці години Сіммондс підняв загалом 31 500 кілограмів, а от Том майже наблизився до мети – 42 400 кілограмів.

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І хоч наш герой не зумів впоратися з викликом, його друг показав, що немає нічого неможливого. Ба більше, він довів нам, що важливий розумний підхід до всього. Оціни свої можливості, а також не намагайся за один присіст виконати геть усе. Це проста формула, яка наблизить тебе до успіху!

Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео: