Поднять 45 тонн за 60 минут: олимпиец бросил себе непростой вызов

Профессиональные спортсмены не только добиваются вершин в тех сферах, которыми занимаются. Они еще и регулярно бросают вызовы. Об одном из таких мы расскажем дальше.

Ник Симмондс, бывший призер Олимпийских игр и блогер, бросил себе очередной вызов. С этой целью он заручился поддержкой друга капитана Тома. Каждый из них будет пытаться поднять более 45 тысяч килограммов всего за один час.

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Для этого они используют только три основных упражнения по пауэрлифтингу: жим лежа, приседания и становая тяга.

Можно ли поднять 45 тонн за 60 минут

Это так сложно, ведь нам разрешено использовать только эти три движения,

– признается Симмондс.

Сразу заметим, чтоА вот смотреть никто не запрещает, так что устраивайся удобнее.

Задание получает дополнительную звездочку еще и потому, что каждому из них разрешено использовать только одну штангу, одну скамью и одну стойку. Это означает, что они будут тратить время на погрузку и разгрузку между упражнениями.

Я решил разбить это на раунды с отдыхом, поэтому каждые две минуты я буду выполнять 5 приседаний, 12 становых тяг и 9 жимов лежа. Каждый раунд будет весить примерно 1,5 тонны, пока мы не доберемся до двух последних,

– говорит Том.

Между тем Симмонд имеет другой план. Его стратегия состоит в том, чтобы просто двигаться все время.

Я никогда не перестану двигаться, пока не закончиться время или не подниму 45 тонн. В беге мы имеем такой термин, как "украсть время". Когда выстреливает пистолет, адреналин струится по вашим венам, и вы быстро избегаете линии, вы похищаете время,

– говорит он.

Симмондс начинает со своего любимого упражнения, становой тяги. Стартует он с 90 килограммов на грифе, планируя затем сбросить 45 килограммов, чтобы не испытывать столько затруднений в приседаниях и жиме лежа. Однако по мере того, как начинает нарастать усталость, он изменяет свой план игры и снижает нагрузку в жиме лежа до 23 килограммов, а также начинает делать перерывы для отдыха.

Смотри на видео, как они пытаются поднять 45 тонн за 60 минут:

"Я знаю, что сказал продолжать двигаться, но я не думаю, что это возможно", – признается Симмондс.

Зато Тому приходится разгибать спину между раундами, чтобы облегчить нарастающую болезненность.

В конце часа Симмондс поднял в общей сложности 31 500 килограммов, а вот Том почти приблизился к цели – 42 400 килограммов.

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И хотя наш герой не смог справиться с вызовом, его друг показал, что нет ничего невозможного. Более того, он доказал нам, что важен разумный подход ко всему. Оцени свои возможности, а также не пытайся за один присест выполнить все. Это простая формула, которая приблизит тебя к успеху!

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