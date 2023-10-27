Потрібно змінити патерни, які шкодять і змушують втрачати впевненість у собі. Тож якщо ти відмовишся від цих чотирьох шкідливих звичок, то почуватимешся сильнішим перед будь-якими викликами чи негараздами.
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Такого робити не можна: позбався цих звичок, щоб підвищити самооцінку
Завжди питати думку інших
- Коли щось турбує, логічно хотіти дізнатися думку людей, які мають для тебе найбільше значення – але іноді люди схильні робити це занадто часто. Наприклад, якщо здається, що половинка поводиться дивно, ми постійно запитуємо у неї, чи не зробили ми щось не так, чи не розсердилася вона. Або якщо ми нервуємо через майбутню подію, то схильні постійно питати поради у тих, хто нас оточує. І це насправді не є добре, а лише накладання пластиру на невидиму рану. Навіть якщо відповіді інших тимчасово заспокоюють наші тривоги й занепокоєння, через деякий час невпевненість повернеться, та ще сильнішою.
- Що ж робити? Потрібно усвідомити, що тривога не є небезпечною і не може зашкодити. Треба дати мозку зрозуміти, що з цим почуттям, хоч і неприємним, можна впоратися самотужки.
Щоб стати сильнішим, слід зосередитися на усуненні кількох поганих звичок / Фото freepik
Хвилюватися про те, що не можеш контролювати
- Думати й хвилюватися про те, що ще не сталося, безглуздо. Все, що ми робимо – це виснажуємо себе, викликаємо занепокоєння і сумніви у своїх силах. Ми робимо це, тому що це дає нам викривлене відчуття контролю, оскільки ми намагаємося підготувати себе до будь-якого негативного результату. Ці думки обманюють наш мозок, змушуючи його думати, що вони реальні та ймовірні.
- Що робити? Прийняти, що завжди будуть речі, які ми не можемо контролювати, що більшість речей поза нашим контролем і що ми повинні пристосовуватися до кожної ситуації. Це не тільки підвищить самооцінку, але й дасть більше часу, щоб присвятити його тому, що ми дійсно можемо контролювати.
Таврувати себе за минулі невдачі
- Це той випадок, коли ми витрачаємо час на переживання і зацикленість на речах, які ми зробили неправильно в минулому, або на негативних ситуаціях, які ми пережили. Це може лише погіршити наше самопочуття. Аналіз проблеми, на яку ми натрапили, і роздуми про те, як ми діяли в той час, можуть бути дуже корисними, але коли ми робимо це постійно – це саморуйнування.
- Що робити? Усвідомити раз і назавжди, що ми не можемо змінити минуле. І прагнути прийняти себе в наших минулих версіях, щоб навчитися бути кращими та рухатися вперед.
Дозволяти почуттям керувати прийняттям рішень
- Зазвичай люди з високою самооцінкою приймають рішення на основі об'єктивних фактів. Люди з низькою самооцінкою, навпаки, на основі своїх емоцій. Обирають шлях, виходячи з того, що відчувають у той момент, не знаючи, що є найважливішим. Коли ми діємо у спосіб, який не відповідає нашим цінностям, наша самооцінка страждає. Річ у тім, що наші почуття та емоції часто спрямовані на те, що приносить задоволення в короткостроковій перспективі: уникнення болю, ігнорування тривоги тощо. Проблема в тому, що це має наслідки для майбутнього.
- Що робити? Щоб стати кращою версією себе, потрібно змінити стосунки зі своїми емоціями: прийняти їх і дозволити собі відчувати їх, щоб мати змогу подолати їх – і знати, як керувати ними в майбутніх ситуаціях.