Потрібно змінити патерни, які шкодять і змушують втрачати впевненість у собі. Тож якщо ти відмовишся від цих чотирьох шкідливих звичок, то почуватимешся сильнішим перед будь-якими викликами чи негараздами.

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Такого робити не можна: позбався цих звичок, щоб підвищити самооцінку

Завжди питати думку інших

Коли щось турбує, логічно хотіти дізнатися думку людей, які мають для тебе найбільше значення – але іноді люди схильні робити це занадто часто. Наприклад, якщо здається, що половинка поводиться дивно, ми постійно запитуємо у неї, чи не зробили ми щось не так, чи не розсердилася вона. Або якщо ми нервуємо через майбутню подію, то схильні постійно питати поради у тих, хто нас оточує. І це насправді не є добре, а лише накладання пластиру на невидиму рану. Навіть якщо відповіді інших тимчасово заспокоюють наші тривоги й занепокоєння, через деякий час невпевненість повернеться, та ще сильнішою.

Що ж робити? Потрібно усвідомити, що тривога не є небезпечною і не може зашкодити. Треба дати мозку зрозуміти, що з цим почуттям, хоч і неприємним, можна впоратися самотужки.



Щоб стати сильнішим, слід зосередитися на усуненні кількох поганих звичок / Фото freepik

Хвилюватися про те, що не можеш контролювати

Думати й хвилюватися про те, що ще не сталося, безглуздо. Все, що ми робимо – це виснажуємо себе, викликаємо занепокоєння і сумніви у своїх силах. Ми робимо це, тому що це дає нам викривлене відчуття контролю, оскільки ми намагаємося підготувати себе до будь-якого негативного результату. Ці думки обманюють наш мозок, змушуючи його думати, що вони реальні та ймовірні.

Що робити? Прийняти, що завжди будуть речі, які ми не можемо контролювати, що більшість речей поза нашим контролем і що ми повинні пристосовуватися до кожної ситуації. Це не тільки підвищить самооцінку, але й дасть більше часу, щоб присвятити його тому, що ми дійсно можемо контролювати.

Таврувати себе за минулі невдачі

Це той випадок, коли ми витрачаємо час на переживання і зацикленість на речах, які ми зробили неправильно в минулому, або на негативних ситуаціях, які ми пережили. Це може лише погіршити наше самопочуття. Аналіз проблеми, на яку ми натрапили, і роздуми про те, як ми діяли в той час, можуть бути дуже корисними, але коли ми робимо це постійно – це саморуйнування.

Що робити? Усвідомити раз і назавжди, що ми не можемо змінити минуле. І прагнути прийняти себе в наших минулих версіях, щоб навчитися бути кращими та рухатися вперед.

Дозволяти почуттям керувати прийняттям рішень