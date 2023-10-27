Нужно изменить паттерны, которые вредят и заставляют терять уверенность в себе. Так что если ты откажешься от этих четырех вредных привычек, то будешь чувствовать себя сильнее перед любыми вызовами или неурядицами.

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Такого делать нельзя: избавься от этих привычек, чтобы повысить самооценку

Всегда спрашивать мнение других

Когда что-то беспокоит, логично хотеть узнать мнение людей, имеющих для тебя наибольшее значение – но иногда люди склонны делать это слишком часто. Например, если кажется, что половинка ведет себя странно, мы постоянно спрашиваем у нее, не сделали ли мы что-то не так, не разозлилась ли она. Или если мы нервничаем из-за предстоящего события, то склонны постоянно спрашивать совета у окружающих. И это на самом деле не есть хорошо, а лишь наложение пластыря на невидимую рану. Даже если ответы других временно успокаивают наши тревоги и беспокойства, через некоторое время неуверенность вернется, да еще сильнее.

Что делать? Нужно осознать, что тревога не опасна и не может навредить. Надо дать мозгу понять, что с этим чувством, хоть и неприятным, можно справиться своими силами.



Чтобы стать сильнее, следует сосредоточиться на устранении нескольких дурных привычек / Фото freepik

Беспокоиться о том, чего не можешь контролировать

Думать и волноваться о том, что еще не произошло, глупо. Все, что мы делаем – это изнуряем себя, вызываем беспокойство и сомнения в своих силах. Мы делаем это, потому что это дает нам искаженное чувство контроля, потому что мы стараемся подготовить себя к любому негативному результату. Эти мысли обманывают наш мозг, заставляя его думать, что они реальны и вероятны.

Что делать? Принять, что всегда будут вещи, которые мы не можем контролировать, что большинство вещей вне нашего контроля и что мы должны приспосабливаться к каждой ситуации. Это не только повысит самооценку, но и даст больше времени, дабы посвятить его тому, что мы действительно можем контролировать.

Мучить себя за прошлые неудачи

Это тот случай, когда мы тратим время на переживания и зацикленность на вещах, которые мы сделали неправильно в прошлом или даже на негативных ситуациях, которые мы пережили. Это может только усугубить наше самочувствие. Анализ проблемы, с которой мы столкнулись, и размышления о том, как мы действовали в то время, могут быть очень полезны, но когда мы делаем это постоянно – это саморазрушение.

Что делать? Понять раз и навсегда, что мы не можем изменить прошлое. И стремиться принять себя в наших прошлых версиях, чтобы научиться быть лучше и двигаться вперед.

Позволять чувствам управлять принятием решений