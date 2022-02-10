Красуня знялася у відвертій фотосесії у ванній. На світлинах, які Фабіола Сіммінелла виклала в інстаграмі, актриса позує повністю голою. Єдине, що на ній є, – рушник на голові. Пишний же бюст прикриває піна.
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Не дивно, що прихильники актриси, як і ми, у захваті від неї. Про це свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:
- "Я закоханий у тебе";
- "Ти просто незрівнянна";
- "Руки можна було й опустити";
- "Яка ж ти красива";
- "Фабіола, ти прекрасна";
- "Тобою можна милуватися вічність";
- "Як завжди розкішна";
- "Піна буквально пестить твоє тіло".
Фабіола Сіммінелла знялася абсолютно голою / Фото з інстаграму Сіммінелли
Фабіола Сіммінелла знялася абсолютно голою / Фото з інстаграму Сіммінелли
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