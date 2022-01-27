Особливо важливими такими виявами були деякі події на змаганнях світового рівня. Подіями, які впливали на весь світ навколо.

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Дипломатичний пінг-понг

Після Другої світової війни відносини Китаю та США похолоднішали. Китай став комуністичним, загострилася криза на Корейському півострові – аж до війни.

Однак Китай та інший комуністичний монстр, Радянський Союз, не знаходили спільної мови. А от США вперто шукали іскру, яка могла б схили китайців бодай до перемовин.

не знаходили спільної мови. А от вперто шукали іскру, яка могла б схили китайців бодай до перемовин. Шукали – і знайшли: популярний у Китаї та дуже добре розрекламований у США матч із пінг-понгу між двома країнами на Чемпіонаті світу з настільного тенісу в 1971 році підштовхнув справи у правильному напрямку.



"Диво на льоді" – історичний матч 1980 року / Фото АР

Недипломатичний лід

На зимових Олімпійських іграх 1980 року особливою зіркою став хокей. А все тому, що команда студентів зі США перемогла професіоналів та чотириразових чемпіонів із СРСР.