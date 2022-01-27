Особливо важливими такими виявами були деякі події на змаганнях світового рівня. Подіями, які впливали на весь світ навколо.
Також цікаво Як приготувати гарячий алкогольний коктейль Тропічний: спробуй себе в ролі барMENa
Дипломатичний пінг-понг
Після Другої світової війни відносини Китаю та США похолоднішали. Китай став комуністичним, загострилася криза на Корейському півострові – аж до війни.
- Однак Китай та інший комуністичний монстр, Радянський Союз, не знаходили спільної мови. А от США вперто шукали іскру, яка могла б схили китайців бодай до перемовин.
- Шукали – і знайшли: популярний у Китаї та дуже добре розрекламований у США матч із пінг-понгу між двома країнами на Чемпіонаті світу з настільного тенісу в 1971 році підштовхнув справи у правильному напрямку.
"Диво на льоді" – історичний матч 1980 року / Фото АР
Недипломатичний лід
На зимових Олімпійських іграх 1980 року особливою зіркою став хокей. А все тому, що команда студентів зі США перемогла професіоналів та чотириразових чемпіонів із СРСР.
- Матч в історії відомий як "Диво на льоді". І дійсно, такого льоду за весь період холодної війни у відносинах СРСР та США ще не бувало...
- А США того року виграли золоту медаль Олімпіади, перемігши Фінляндію у фіналі.