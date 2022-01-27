Особенно важны такими проявлениями были некоторые события на соревнованиях мирового уровня. Событиями, влияющими на весь мир вокруг.

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Дипломатический пинг-понг

После Второй мировой войны отношения Китая и США похолодели. Китай стал коммунистическим, обострился кризис на Корейском полуострове – вплоть до войны.

Однако Китай и другой коммунистический монстр, Советский Союз, не находили общий язык. А вот США упорно искали искру, которая могла бы склонить китайцев хотя бы к переговорам.

Искали – и нашли: популярный в Китае и очень хорошо разрекламированный в США матч по пинг-понгу между двумя странами на Чемпионате мира по настольному теннису в 1971 году подтолкнул дела в правильном направлении.



"Чудо на льду" – исторический матч 1980 года / Фото АР

Недипломатический лед

На зимних Олимпийских играх 1980 особой звездой стал хоккей. А все потому, что команда студентов из США победила профессионалов и четырехкратных чемпионов из СССР.