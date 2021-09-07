Пишна і густа борода має не надто приємні наслідки для її власника

Ми уже встигли переконатися, що пишна та доглянута борода – те, що робить більшість чоловіків привабливішими. Але, як виявилося, науковці провели дослідження, які пролили світло на володарів пишних шевелюр на обличчі. Гарантуємо, ти будеш враженим.

Учені дійшли до висновку, що чоловіки з пишною бородою мають менші... пеніси. Група приматологів досліджувала взаємозв'язок між рослинністю на обличчі та статевим членом. Вони виявили, що існує кореляція між розміром і довжиною волосся на обличчі та порушенням функції яєчок і виробленням тестостерону.

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Як виявили кореляцію бороди та пеніса

У дослідженні вивчалася група людей і приматів. Результат: чим більше рослинності на обличчі було у піддослідних, тим меншими були їхні пеніси. За словами одного з учених, відповідального за дослідження, доктора Ф. Сиріл Грютера, для цього є вагома причина:

як у людей, так і у тварин росте волосся на обличчі, щоб бути привабливими для протилежної статі та відлякувати своїх колег-чоловіків.

Якщо ж у тебе немає пишної рослинності на обличчі, не варто засмучуватися: природа компенсує це посиленням вироблення сперми. Це призводить до збільшення вироблення тестостерону. А це, своєю чергою, згідно з дослідженням, також сприяє збільшенню розміру члена.



Учені виявили, що існує зв'язок між пишною бородою і розміром пеніса / Фото Unsplash

"Це відкриття ясно показує, що у деяких видів є екстравагантні аксесуари, такі як бороди, гриви, накидки та вії. Водночас в інших відрізняється колір обличчя та шкіри. Ви можете бути добре прикрашеними або добре екіпірованими, але важко бути одночасно і тим, і іншим...", – прокоментував доктор Грютер результат.

Але не все так однозначно

Результат цього дослідження навряд чи буде вважатися науковим стандартом найближчим часом. Усе тому, що дослідження Університету Нового Південного Уельсу показало: жінки вважають чоловіків з бородою привабливішими. А ще наявність рослинності на обличчі вказує на підвищення фертильності. Тож не складно зрозуміти, що ці 2 дослідження суперечать один одному.

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Чоловіки з довгою бородою можуть бути впевнені: дослідження приматологів ні в якому разі не свідчить, що УСІ чоловіки пишною рослинністю мають маленькі пеніси. Тому можна видихнути з полегкістю.