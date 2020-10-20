За останні кілька років борода стала незмінним атрибутом стильного та доглянутого чоловіка. Її володар і доглядає за собою, і до барбершопів ходить регулярно. Втім, існує низка міфів, пов'язаних з відрощуванням бороди, в які чомусь досі вірить багато чоловіків. Руйнуємо їх на Men 24.

Якщо ти зібрався відрощувати бороду, тобі слід попрощатися з популярними міфами, пов'язаними з цим процесом. Про них Men 24 розповість та допоможе зруйнувати!

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Міф №1: Гоління сприяє швидкому росту бороди

Реальність: Усе твоє гоління бороди – це позбавлення від бороди. Немає жодних наукових доказів, які б доводили, що гоління сприяє пришвидшенню росту волосся або появі бажаної густини. Тільки час і генетика роблять це.



Гоління не сприяє швидкому росту бороди / Фото Wavebreak Media LTD

Міф №2: Олії для росту бороди працюють

Реальність: Олії, сироватки та таблетки для росту бороди не впливають на її ріст. Принаймні цьому немає наукових доведень. Тож ти можеш стати жертвою шахраїв, які пропонують під виглядом чудодійних засобів фальшивку. Натомість існують такі вітаміни, як біотин, які допоможуть поліпшити здоров’я твого волосся, але вони не змінять генетичні можливості.



Олії можуть подарувати хіба блиск бороді / Фото balding beards

Міф №3: Влітку з бородою спекотно

Реальність: Борода допомагає рятувати твоє обличчя від УФ-променів. Також вона відводить піт, створюючи охолоджуючий потік повітря. Єдиний мінус бороди влітку – під нею немає засмаги. Будь готовим до цього, якщо одного чудового дня тобі стрільне в голову позбутися її.



Борода рятує шкіру обличчя від УФ-променів / Фото pxhere

Міф №4: Борода свербить

Реальність: Це нормально, коли на ранніх стадіях росту бороди виникає свербіж, але це швидко проходить. Борода, як правило, не свербить, і свербіння більше свідчить про те, що ти неправильно доглядаєш за рослинністю на обличчі.



Борода може свербіти, якщо неправильно за нею доглядати / Фото istock

Міф №5: Борода брудна

Реальність: Борода така ж брудна, як і волосся на голові. Тож твоя задача полягає в тому, щоб регулярно доглядати за нею, мити її та сушити. Це дозволить тобі не переживати через те, що рослинність на обличчі "кишить мікробами".



Бороду потрібно регулярно мити / Фото zeus

Міф №6: Чим більше, тим краще

Реальність: Найкраща для тебе борода – це та, яку ти можеш відростити, і яка даруватиме тобі задоволення. Затям собі раз і назавжди, що борода – не ознака мужності! Тож мейнстримно відрощувати її не слід, якщо вона геть зовсім не личить тобі.

Позбувайся міфів, які стоять на заваді відрощуванню бороди твоєї мрії. Також пам'ятай про те, що сам процес часто тривалий, тож наберися терпіння та будь готовим до того, що результат з'явиться не відразу!

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