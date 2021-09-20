Цього разу Олівіа Калпо виклала серію фото, зроблених на острові Капрі, що в Італії. Міс Всесвіт, ясна річ, позувала у купальнику. Усе для того, щоб кожен міг насолодитися сповна її спокусливими вигинами.

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Не дивно, що за лічені години публікація зібрала десятки тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

  • "Ти – справжній вогонь";
  • "Приголомшлива";
  • "Найкраща дівчина на Землі";
  • "Абсолютно приваблива";
  • "Олівіа показує нам екзотичні місця";
  • "Останнє фото буквально заворожує";
  • "Справжня королева";
  • "Олівіа, які ж бездоганні фото ти публікуєш";
  • "Тепер це мій найулюбленіший острів".

Олівіа Калпо знялася у купальнику
Олівіа Калпо у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Калпо

Олівіа Калпо знялася у купальнику
Олівіа Калпо у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Калпо

Олівіа Калпо знялася у купальнику
Олівіа Калпо у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Калпо

Олівіа Калпо знялася у купальнику
Олівіа Калпо у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Калпо

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Олівіа Калпо викликає непідробний захват. Тож ми буквально закликаємо підписатися на красуню. Це дозволить тобі одним з перших милуватися спокусливими фото Міс Всесвіт.