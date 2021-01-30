Пістолетний шолом: дивні винаходи, які не дожили до наших днів

Винахідники творять прогрес, але не всі та не завжди. Іноді буває так, що їхні винаходи шокують. Про яскравий приклад цього – найжорстокішу із непотрібних вигадок – розповість Men 24.
Джерело: Men 24
Прогрес людства залежить від винахідників. Але бувають такі винаходи, які не тільки прогрес не спричиняють, а й вганяють у шок. Ось, до прикладу, найжорстокіший із непотрібних винаходів – шолом-пістолет.
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Навіщо потрібен шолом-пістолет? Щоб руки солдата були вільними – для самооборони. Такою була задумка винахідника Альберта Бекона Пратта.
Тоді Пратт запропонував застосовувати свій пістолетний шолом як каструлю – мовляв, зі ствола виходить гарна ручка. Та винахід від забуття це не врятувало – навіть армії Першої світової нестачі каструль не відчували.
Розрахували все дуже добре, та втілити чомусь так і не змогли / Фото pinterest
Подальша доля Пратта невідома. Однак його справа жила й далі – справа безглуздих військових винаходів. Нижче на фото – один із таких.
Була й така божевільна думка – розмістити кулемет на голові / Фото pinterest
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