Нові розробки зброї, на жаль, не сприяли зменшенню кількості воєн. Але помітно впливали на їхню історію. Сьогодні на Men 24 знову поговоримо про стрілецькі стволи, які перевернула світ у XIX столітті: кулемет Гатлінга і гвинтівка Мосіна і Нагана.

Конструктори створювали новітню зброю, а люди ніколи не припиняли один в одного стріляти. Хоча іноді – наприклад, коли з'явилися кулемети – здавалося, що тепер воєн більше не буде. Прикро, що тільки здавалося. Сьогодні Men 24 розповість про перший вдалий кулемет та найпопулярнішу гвинтівку.

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Стрілецькі стволи, які вплинули на історію людства у ХІХ столітті – 2

Гатлінг-ган

Сьогодні кулемет видається чимось звичним в армійському озброєнні. Але у 2 половині XIX століття він фактично перевернув світ – наче ядерна зброя через 100 років.

Gatling gun або кулемет Гатлінга не був першою розробкою швидкострільної стрілецької зброї у світі, але фактично першою працездатною. Це довели на практиці – під час Громадянської війни у США, в Японії, Африці.

Ідея кулемета Гатлінга – в обертанні багатоствольної конструкції зі швидким охолодженням і синхронізованому процесі стрільби та перезарядки.



Кулемет Гатлінга шокував суперників на полі бою / Фото pinterest

Перші Гатлінг-гани були важкими, вигляд мали кострубатий. Одначе 700 пострілів 50 калібру у хвилину змушували сприймати їх серйозно усіх і кожного – хто вижив.

Трьохлінійка

Леон Наган – бельгійський інженер, чиє прізвище російські історики скромно замовчували, коли писали про "трьохлінійку". І називали її "гвинтівка Мосіна". Насправді ж – ні, це не суто російський винахід.

Гвинтівка Мосіна-Нагана – це гвинтівка на калібр 7,62 міліметра з магазином та ручним перезарядженням. ​Робили її здебільшого у Росії, та в її розробці чимало заслуг як бельгійця Нагана, так і росіянина Мосіна.

Річ у тім, що одні випробування показали, що система Нагана – краща. А інші – що краща у Нагана. Тоді росіяни купили у Нагана права на його систему, щось там докрутили і...



Гвинтівка Мосіна (з доробком Нагана) / Фото pinterest

Якось так і вдалося досягти хороших показників надійності, точності та дальності. Тож і не дивно, що за 60 з гаком років (з 1891 до 1960-х) у світи вийшли понад 37 мільйонів цих гвинтівок.

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