Изобретатели творят прогресс, но не все и не всегда. Иногда бывает так, что их изобретения шокируют. Об ярком примере – самой жестокой из ненужных придумок – расскажет Men 24.

Источник: Men 24

Прогресс человечества зависит от изобретателей. Но бывают такие изобретения, которые не только прогресс не вызывают, но и вгоняют в шок. Вот, например, самое жестокое из ненужных изобретений – шлем-пистолет.

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Пистолетный шлем

Зачем нужен шлем-пистолет? Чтобы руки солдата были свободными – для самообороны. Такова была задумка изобретателя Альберта Бэкона Пратта.

Пратт хорошо все рассчитал, но теория оказалась весьма далекой от практики. Поразить цель с такого устройства почти не удавалось. Да и отдача и шум в ушах у носителя этого странного устройства сводили на нет все попытки прицелиться.

Тогда Пратт предложил применять свой пистолетный шлем как кастрюлю – мол, из ствола выходит хорошая ручка. Но изобретение от забвения это не спасло – даже армии Первой мировой недостатка в кастрюлях не испытывали.



Рассчитали все очень хорошо, но воплотить почему-то так и не смогли / Фото pinterest

Дальнейшая судьба Пратта неизвестна. Однако его дело жило – дело бессмысленных военных изобретений. Ниже на фото – одно из таких.



Была и такая безумная мысль – разместить пулемет на голове / Фото pinterest