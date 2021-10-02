У сьогоденні шкарпетки – не просто необхідність, а незамінний предмет. Він об'єднує весь твій образ і демонструє індивідуальність. І хоча експериментувати з новими дизайнами дуже весело, потрібно іноді й дотримуватися базових правил. Хоча б для того, щоб порушувати їх!

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Чи повинні шкарпетки поєднуватися з взуттям або штанами?

Бажано, щоб вони поєднувалися зі штанами. Іноді – з взуттям.

Єдиний виняток – якщо ти носиш монохромний образ з голови до п'ят. У такому випадку потрібно розбавити образ шкарпетками іншого, бажаного яскравішого, кольору.

Коли варто поєднувати шкарпетки з взуттям?

Ніколи! Якщо ти хочеш бути стильним, то потрібно підбирати шкарпетки лише під штани. Це візуально подовжить силует або ж зробить виграшний акцент. Натомість шкарпетки у тон з взуттям можуть зробити нижню частину твоїх ніг надто масивною. А це вже не буде так круто!

Як підбирати шкарпетки під колір штанів?

Сірий, чорний або темно-синій

Ці кольори личать для менш повсякденних і ультраформальних ситуацій, але не бійся: тобі не обов'язково носити типові відтінки. Дай собі можливість носити штани такого кольору з незвичайними кольорами шкарпеток.



Шкарпетки по тону мають личити до штанів / Фото Unsplash

Яскраві кольори

У цьому випадку жовті або помаранчеві модельні шкарпетки допоможуть тобі, наприклад, у поєднанні з коричневим або синім взуттям. Якщо ж обираєш зелені, то вони личитимуть до взуття медового або димчастого кольору. А колір шкарпеток у цьому випадку повинен, власне, відповідати кольору штанів.

Робимо акцент

Якщо ситуація дозволяє, то ти можеш взяти на озброєння шкарпетки з принтом. Вони відділятимуть взуття від штанів. Але варто розуміти, що таке поєднання не надто годиться для дуже формальних заходів. Хоча, ніхто не сказав, що правила не можна порушувати.

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Наостанок нагадаємо, що шкарпетки – відмінний спосіб самовиразитися та більше розповісти про себе. Тож не бійся йти проти правил, обираючи кольорові шкарпетки з яскравими принтами. Вони можуть притягнути до тебе значно більше уваги, ніж дорогий дизайнерський костюм.