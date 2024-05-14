Від відвертих до відверто брудних: 70 запитань про секс, які варто поставити своєму партнеру
Джерело:Metro
Незалежно від того, чи перебуваєте ви на початку стосунків, чи все ще листуєтеся, чи знаєте один одного вздовж і впоперек, завжди цікаво пограти в невеличку гру запитань. І саме це ми пропонуємо зробити.
У форматі "Чи хотіла б ти..." або "Чи робила ти коли-небудь...". Швидше за все, є речі про твою партнерку, яких ти не знаєш, і використання гри – чудовий спосіб це з'ясувати.
Варте уваги Чому дуже важливо займатися сексом перед роботою
Ставлячи запитання своїй дівчині, ти можеш налагодити з нею зв'язок на глибшому рівні та розпочати розмову, яка, можливо, не відбулася б без невеликої підказки.
Якщо ти хочеш дізнатися більше про сексуальні бажання та фантазії твоєї партнерки, ми підготували для тебе добірку запитань і тем для розмови, які ти можеш використовувати в будь-який час.
Навіть якщо не всі питання стосуються тебе чи твоєї партнерки або підходять для ваших стосунків, ти можеш вибрати деякі з них, щоб розважитись. Деякі з них є більш кокетливими, сугестивними, тоді як інші – дещо ризиковані.
Що варто спитати про секс у партнерки
- Яка твоя найбрудніша сексуальна фантазія?
- Зі скількома людьми ти спала?
- Де у тебе був найдивніший секс?
- Яка твоя улюблена частина мого тіла?
- Ти коли-небудь займалася анальним сексом?
- Якби ти могла вибрати, що на мені має бути одягнено, що б ти вибрала?
- Де на твоєму тілі тобі подобається, коли до тебе торкаються?
- Коли тобі востаннє снився брудний сон?
- Якби ти могла зайнятися сексом в будь-якій точці світу, де б це було?
- Коли ти вперше займалася сексом?
- Який найкращий секс у тебе коли-небудь був?
- Яка твоя улюблена позиція?
- Тебе коли-небудь ловили на сексі?
- Ти дивишся порно?
- Яке порно ти дивишся?
- Як часто ти мастурбуєш?
- Назви сексуальну позицію, яку ти хотіла б спробувати
- Ти віддаєш перевагу давати чи отримувати?
- Який твій найкращий оргазм коли-небудь?
- Ти коли-небудь занурювалась у воду?
- Ти коли-небудь спала з кимось, з ким працюєш?
- Якби ми пішли на вечерю і я сказав, що хочу зайнятися сексом прямо зараз, що б ти зробила?
- Ти коли-небудь надсилала свої оголені фотографії?
- Якби ти могла переспати з будь-якою знаменитістю, хто б це був?
- Чи займалася б ти груповим сексом?
Постав ці цікаві питання про секс своїй партнерці / Фото lookstudio
- Скільки разів ти займалася сексом за день?
- Ти голосна чи тиха під час сексу?
- Чи пробувала ти коли-небудь використовувати їжу під час прелюдії?
- Ти коли-небудь робила секс-відео?
- Що в першу чергу сексуально приваблює тебе у комусь?
- Чи є у тебе якісь фетиші?
- Коли справа доходить до БДСМ, як далеко ти зайшла/хотіла б зайти?
- Яка твоя улюблена іграшка?
- Чи читаєш ти коли-небудь еротичну літературу?
- Чи приєдналася ти до клубу любителів сексу на висоті?
- Як думаєш, чи зможеш ти зняти з мене труси без рук?
- Чи можна сказати, що ти збоченка?
- Тобі подобається секс під душем?
- Де найдивніше місце, де ти коли-небудь мастурбувала?
- Тобі подобається, коли тебе ляскають?
- Який твій найганебніший сексуальний досвід?
- Ти коли-небудь фантазувала про когось іншого під час сексу?
- Якби я коли-небудь застав тебе за мастурбацією, ти б зупинилася чи продовжила?
- У тебе коли-небудь було недоречне захоплення?
- Ти коли-небудь плакала або засинала під час сексу?
- Ти віддаєш перевагу зоровому контакту під час сексу чи ні?
- Чи любиш ти цілуватися під час сексу?
- Чи втомлюєшся ти після сексу?
- Як ти думаєш, скільки позицій ти перепробувала?
- Як довго ти коли-небудь обходилася без сексу?
- Наскільки високий твій сексуальний потяг?
- Який надійний спосіб тебе завести?
- Секс з увімкненим або вимкненим світлом?
- Ти любиш брудні розмови?
Відповіді на ці питання допоможуть отримати більше від сексу / Фото wayhomestudio
- Чи займалася ти сексом в машині?
- Ти віддаєш перевагу контролювати чи бути покірною?
- Ти віддаєш перевагу сексу на одну ніч чи довготривалим сексуальним партнерам?
- Ти віддаєш перевагу бути зверху чи знизу?
- Що б ти хотіла більше робити в ліжку?
- Який твій улюблений час доби для сексу?
- Грубо чи романтично?
- Швидкий чи марафонський?
- Яка твоя улюблена частина прелюдії?
- Чи вдягнешся ти для мене в ліжко?
- Яке твоє улюблене місце для поцілунків?
- Чи любиш ти секстинг?
- Що найкраще в нашому сексуальному житті?
- За який найкоротший час ти коли-небудь досягала оргазму?
- А найдовше?
- Як би ти довела мене до оргазму?
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Як ми вже зауважили вище, необов'язково поставити відразу всі питання. Але навіть частини з них буде достатньо для того, щоб більше дізнатися про свою партнерку та її вподобання як у межах спальні, так і за нею.