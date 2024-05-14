Від відвертих до відверто брудних: 70 запитань про секс, які варто поставити своєму партнеру

Незалежно від того, чи перебуваєте ви на початку стосунків, чи все ще листуєтеся, чи знаєте один одного вздовж і впоперек, завжди цікаво пограти в невеличку гру запитань. І саме це ми пропонуємо зробити.

У форматі "Чи хотіла б ти..." або "Чи робила ти коли-небудь...". Швидше за все, є речі про твою партнерку, яких ти не знаєш, і використання гри – чудовий спосіб це з'ясувати.

Варте уваги Чому дуже важливо займатися сексом перед роботою

Ставлячи запитання своїй дівчині, ти можеш налагодити з нею зв'язок на глибшому рівні та розпочати розмову, яка, можливо, не відбулася б без невеликої підказки.

Якщо ти хочеш дізнатися більше про сексуальні бажання та фантазії твоєї партнерки, ми підготували для тебе добірку запитань і тем для розмови, які ти можеш використовувати в будь-який час.

Навіть якщо не всі питання стосуються тебе чи твоєї партнерки або підходять для ваших стосунків, ти можеш вибрати деякі з них, щоб розважитись. Деякі з них є більш кокетливими, сугестивними, тоді як інші – дещо ризиковані.

Що варто спитати про секс у партнерки

Яка твоя найбрудніша сексуальна фантазія?

Зі скількома людьми ти спала?

Де у тебе був найдивніший секс?

Яка твоя улюблена частина мого тіла?

Ти коли-небудь займалася анальним сексом?

Якби ти могла вибрати, що на мені має бути одягнено, що б ти вибрала?

Де на твоєму тілі тобі подобається, коли до тебе торкаються?

Коли тобі востаннє снився брудний сон?

Якби ти могла зайнятися сексом в будь-якій точці світу, де б це було?

Коли ти вперше займалася сексом?

Який найкращий секс у тебе коли-небудь був?

Яка твоя улюблена позиція?

Тебе коли-небудь ловили на сексі?

Ти дивишся порно?

Яке порно ти дивишся?

Як часто ти мастурбуєш?

Назви сексуальну позицію, яку ти хотіла б спробувати

Ти віддаєш перевагу давати чи отримувати?

Який твій найкращий оргазм коли-небудь?

Ти коли-небудь занурювалась у воду?

Ти коли-небудь спала з кимось, з ким працюєш?

Якби ми пішли на вечерю і я сказав, що хочу зайнятися сексом прямо зараз, що б ти зробила?

Ти коли-небудь надсилала свої оголені фотографії?

Якби ти могла переспати з будь-якою знаменитістю, хто б це був?

Чи займалася б ти груповим сексом?



Постав ці цікаві питання про секс своїй партнерці / Фото lookstudio

Скільки разів ти займалася сексом за день?

Ти голосна чи тиха під час сексу?

Чи пробувала ти коли-небудь використовувати їжу під час прелюдії?

Ти коли-небудь робила секс-відео?

Що в першу чергу сексуально приваблює тебе у комусь?

Чи є у тебе якісь фетиші?

Коли справа доходить до БДСМ, як далеко ти зайшла/хотіла б зайти?

Яка твоя улюблена іграшка?

Чи читаєш ти коли-небудь еротичну літературу?

Чи приєдналася ти до клубу любителів сексу на висоті?

Як думаєш, чи зможеш ти зняти з мене труси без рук?

Чи можна сказати, що ти збоченка?

Тобі подобається секс під душем?

Де найдивніше місце, де ти коли-небудь мастурбувала?

Тобі подобається, коли тебе ляскають?

Який твій найганебніший сексуальний досвід?

Ти коли-небудь фантазувала про когось іншого під час сексу?

Якби я коли-небудь застав тебе за мастурбацією, ти б зупинилася чи продовжила?

У тебе коли-небудь було недоречне захоплення?

Ти коли-небудь плакала або засинала під час сексу?

Ти віддаєш перевагу зоровому контакту під час сексу чи ні?

Чи любиш ти цілуватися під час сексу?

Чи втомлюєшся ти після сексу?

Як ти думаєш, скільки позицій ти перепробувала?

Як довго ти коли-небудь обходилася без сексу?

Наскільки високий твій сексуальний потяг?

Який надійний спосіб тебе завести?

Секс з увімкненим або вимкненим світлом?

Ти любиш брудні розмови?



Відповіді на ці питання допоможуть отримати більше від сексу / Фото wayhomestudio

Чи займалася ти сексом в машині?

Ти віддаєш перевагу контролювати чи бути покірною?

Ти віддаєш перевагу сексу на одну ніч чи довготривалим сексуальним партнерам?

Ти віддаєш перевагу бути зверху чи знизу?

Що б ти хотіла більше робити в ліжку?

Який твій улюблений час доби для сексу?

Грубо чи романтично?

Швидкий чи марафонський?

Яка твоя улюблена частина прелюдії?

Чи вдягнешся ти для мене в ліжко?

Яке твоє улюблене місце для поцілунків?

Чи любиш ти секстинг?

Що найкраще в нашому сексуальному житті?

За який найкоротший час ти коли-небудь досягала оргазму?

А найдовше?

Як би ти довела мене до оргазму?

Читай також Тренерка з інтимних стосунків назвала 8 способів мати більше сексу і зробити його кращим

Як ми вже зауважили вище, необов'язково поставити відразу всі питання. Але навіть частини з них буде достатньо для того, щоб більше дізнатися про свою партнерку та її вподобання як у межах спальні, так і за нею.