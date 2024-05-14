От откровенных до откровенно грязных: 70 вопросов о сексе, которые стоит задать своему партнеру

Независимо от того, находитесь ли вы в начале отношений, или все еще переписываетесь, или знаете друг друга вдоль и поперек, всегда интересно поиграть в небольшую игру вопросов. И именно это мы предлагаем сделать.

В формате "Хотела бы ты..." или "Делала ли ты когда-нибудь...". Скорее всего, есть вещи о твоей партнерше, которых ты не знаешь, и использование игры – отличный способ это выяснить.

Стоит внимания Почему очень важно заниматься сексом перед работой

Задавая вопросы своей девушке, ты можешь наладить с ней связь на более глубоком уровне и начать разговор, который, возможно, не состоялся бы без небольшой подсказки.

Если ты хочешь узнать больше о сексуальных желаниях и фантазиях твоей партнерши, мы подготовили для тебя подборку вопросов и тем для разговора, которые ты можешь использовать в любое время.

Даже если не все вопросы касаются тебя или твоей партнерши или подходят для ваших отношений, ты можешь выбрать некоторые из них, чтобы развлечься. Некоторые из них являются более кокетливыми, суггестивными, тогда как другие – несколько рискованные.

Что стоит спросить о сексе у партнерши

Какая твоя самая грязная сексуальная фантазия?

Со сколькими людьми ты спала?

Где у тебя был самый странный секс?

Какая твоя любимая часть моего тела?

Ты когда-нибудь занималась анальным сексом?

Если бы ты могла выбрать, что на мне должно быть одето, что бы ты выбрала?

Где на твоем теле тебе нравится, когда к тебе прикасаются?

Когда тебе в последний раз снился грязный сон?

Если бы ты могла заняться сексом в любой точке мира, где бы это было?

Когда ты впервые занималась сексом?

Какой самый лучший секс у тебя когда-либо был?

Какая твоя любимая позиция?

Тебя когда-нибудь ловили на сексе?

Ты смотришь порно?

Какое порно ты смотришь?

Как часто ты мастурбируешь?

Назови сексуальную позицию, которую ты хотела бы попробовать

Ты предпочитаешь давать или получать?

Какой твой лучший оргазм когда-либо?

Ты когда-нибудь погружалась в воду?

Ты когда-нибудь спала с кем-то, с кем работаешь?

Если бы мы пошли на ужин и я сказал, что хочу заняться сексом прямо сейчас, что бы ты сделала?

Ты когда-нибудь присылала свои обнаженные фотографии?

Если бы ты могла переспать с любой знаменитостью, кто бы это был?

Занималась бы ты групповым сексом?



Задай эти интересные вопросы о сексе своей партнерше / Фото lookstudio

Сколько раз ты занималась сексом за день?

Ты громкая или тихая во время секса?

Пробовала ли ты когда-нибудь использовать еду во время прелюдии?

Ты когда-нибудь делала секс-видео?

Что в первую очередь сексуально привлекает тебя в ком-то?

Есть ли у тебя какие-то фетиши?

Когда дело доходит до БДСМ, как далеко ты зашла/хотела бы зайти?

Какая твоя любимая игрушка?

Читаешь ли ты когда-нибудь эротическую литературу?

Присоединилась ли ты к клубу любителей секса на высоте?

Как думаешь, сможешь ли ты снять с меня трусы без рук?

Можно ли сказать, что ты извращенка?

Тебе нравится секс под душем?

Где самое странное место, где ты когда-нибудь мастурбировала?

Тебе нравится, когда тебя шлепают?

Какой твой самый позорный сексуальный опыт?

Ты когда-нибудь фантазировала о ком-то другом во время секса?

Если бы я когда-нибудь застал тебя за мастурбацией, ты бы остановилась или продолжила?

У тебя когда-нибудь было неуместное увлечение?

Ты когда-нибудь плакала или засыпала во время секса?

Ты предпочитаешь зрительный контакт во время секса или нет?

Любишь ли ты целоваться во время секса?

Устаешь ли ты после секса?

Как ты думаешь, сколько позиций ты перепробовала?

Как долго ты когда-нибудь обходилась без секса?

Насколько высокое твое сексуальное влечение?

Какой надежный способ тебя завести?

Секс с включенным или выключенным светом?

Ты любишь грязные разговоры?



Ответы на эти вопросы помогут получить больше от секса / Фото wayhomestudio

Занималась ли ты сексом в машине?

Ты предпочитаешь контролировать или быть покорной?

Ты предпочитаешь секс на одну ночь или долговременным сексуальным партнерам?

Ты предпочитаешь быть сверху или снизу?

Что бы ты хотела больше делать в постели?

Какое твое любимое время суток для секса?

Грубо или романтично?

Быстрый или марафонский?

Какая твоя любимая часть прелюдии?

Оденешься ли ты для меня в постель?

Какое твое любимое место для поцелуев?

Любишь ли ты секстинг?

Что самое лучшее в нашей сексуальной жизни?

За какое самое короткое время ты когда-либо достигала оргазма?

А дольше всего?

Как бы ты довела меня до оргазма?

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Как мы уже заметили выше, необязательно задать сразу все вопросы. Но даже части из них будет достаточно для того, чтобы больше узнать о своей партнерше и ее предпочтениях как в пределах спальни, так и за ней.