Сонячна система все ще сповнена загадок, усіх і не злічити. Поки вчені активно шукають відповіді на складні питання, ми розповімо про трохи простіше.

Зокрема, про те, скільки планет є у Сонячній системі. 8, 9, чи, може, 10? А також про те, у якому порядку вони розташовані, і ще кілька цікавинок.

Також цікаво Забули про нейтральність: чому зростає популярність преміум-алкоголю

У якому порядку розташовані планети у Сонячній системі

Якщо рахувати від Сонця, порядок такий:

Меркурій.

Венера.

Земля.

Марс.

Юпітер.

Сатурн.

Уран.

Нептун.

Далі ще є Плутон, який колись теж мав горде звання планети, та тепер його називають планетоїдом. Але вчені все ж натякають, що десь на околиці Сонячної системи літає й таємнича дев'ята планета. Або десята.

То скільки насправді планет у Сонячній системі

Плутон відкрили у 1930 році, ще про 8 планет знали раніше. Відтоді діти виростали з чітким знанням, що Сонячна система має 9 планет. Та все змінилося наприкінці 1990-х, коли астрономи вчинили суперечку щодо Плутона – чи справді він є планетою.

Зрештою Міжнародний астрономічний союз у 2006 році визнав Плутон "карликовою планетою" (також вживають терміни "планетоїд", себто "подібний до планети", і "транснептуновий об'єкт", себто космічне тіло за орбітою Нептуна).

Отже, з 2006 діти ростуть зі знанням, що планет у Сонячній системі 8.



Плутон – більше не планета, а планетоїд / Фото NASA

Утім, це досі не визнають усі астрономи: хтось вперто вважає планетою Плутон, а хтось вбачає інше космічне тіло, яке є 9 планетою нашої системи (чи, як часто кажуть, "Планетою Х" – що натякає як на загадкову змінну у рівнянні, так і на римську цифру 10), але досі не виявлене наукою.

Що шукають астрономи на околицях Сонячної системи

– 20 січня 2016 року вчені надали математичні докази його існування. Вважається, що воно десь у 10 разів важче від Землі та у 5000 разів – ніж Плутон.

Отже, у 2016 році дослідники припустили існування 9 планети (це вже тоді, нагадаємо, коли Плутон офіційно перестали вважати планетою), яку поки називають просто "Планета 9" або "Планета X".

Вона – теоретично – обертається навколо Сонця набагато далі, ніж Земля (у 300 – 1000 разів), але фактично її ніхто не бачив.

Припущення базується на гравітаційні взаємодії у Поясі Койпера на околицях Сонячної системи, де літають крижані скелі ("транснептунові об’єкти") ще від народження системи.

Вчені Майк Браун і Костянтин Батигін із Каліфорнійського технологічного інституту в Пасадені описали докази існування Планети 9 у своєму дослідженні. Воно засноване на математичних моделях і комп’ютерному моделюванні з використанням спостережень за 6 іншими (меншими, але подібними) об’єктами Пояса Койпера.



Планета Х все ще є предметом дискусій та пошуків / Фото ESO

А проте теорія про 9 планету – все ще теорія. Ба більше, у вересня 2019 року науковці запропонували гіпотезу, що ця планета, якщо вона і є, насправді не є планетою взагалі.

Яку Шольц з Даремського університету та Джеймс Анвін з Університету Іллінойсу в Чикаго припустили, що це могла бути первісна чорна діра, яка утворилася після Великого вибуху і яку наша Сонячна система пізніше захопила.

яка утворилася після Великого вибуху і яку наша Сонячна система пізніше захопила. Її досі не виявили, бо, мовляв, вона дуже маленька – 5 сантиметрів у діаметрі (але цього вистає, щоб чинити потужний гравітаційний вплив на сусідів). Більше про чорні діри ми писали ось тут.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.