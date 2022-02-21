Зокрема, про те, скільки планет є у Сонячній системі. 8, 9, чи, може, 10? А також про те, у якому порядку вони розташовані, і ще кілька цікавинок.

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У якому порядку розташовані планети у Сонячній системі

Якщо рахувати від Сонця, порядок такий:

Меркурій.

Венера.

Земля.

Марс.

Юпітер.

Сатурн.

Уран.

Нептун.

Далі ще є Плутон, який колись теж мав горде звання планети, та тепер його називають планетоїдом. Але вчені все ж натякають, що десь на околиці Сонячної системи літає й таємнича дев'ята планета. Або десята.

То скільки насправді планет у Сонячній системі

Плутон відкрили у 1930 році, ще про 8 планет знали раніше. Відтоді діти виростали з чітким знанням, що Сонячна система має 9 планет. Та все змінилося наприкінці 1990-х, коли астрономи вчинили суперечку щодо Плутона – чи справді він є планетою.

Зрештою Міжнародний астрономічний союз у 2006 році визнав Плутон "карликовою планетою" (також вживають терміни "планетоїд", себто "подібний до планети", і "транснептуновий об'єкт", себто космічне тіло за орбітою Нептуна).

Отже, з 2006 діти ростуть зі знанням, що планет у Сонячній системі 8.



Плутон – більше не планета, а планетоїд / Фото NASA

Утім, це досі не визнають усі астрономи: хтось вперто вважає планетою Плутон, а хтось вбачає інше космічне тіло, яке є 9 планетою нашої системи (чи, як часто кажуть, "Планетою Х" – що натякає як на загадкову змінну у рівнянні, так і на римську цифру 10), але досі не виявлене наукою.

Не виявлене, але прораховане – 20 січня 2016 року вчені надали математичні докази його існування. Вважається, що воно десь у 10 разів важче від Землі та у 5000 разів – ніж Плутон.

Що шукають астрономи на околицях Сонячної системи

Отже, у 2016 році дослідники припустили існування 9 планети (це вже тоді, нагадаємо, коли Плутон офіційно перестали вважати планетою), яку поки називають просто "Планета 9" або "Планета X".

Вона – теоретично – обертається навколо Сонця набагато далі, ніж Земля (у 300 – 1000 разів), але фактично її ніхто не бачив.

Припущення базується на гравітаційні взаємодії у Поясі Койпера на околицях Сонячної системи, де літають крижані скелі ("транснептунові об’єкти") ще від народження системи.

Вчені Майк Браун і Костянтин Батигін із Каліфорнійського технологічного інституту в Пасадені описали докази існування Планети 9 у своєму дослідженні. Воно засноване на математичних моделях і комп’ютерному моделюванні з використанням спостережень за 6 іншими (меншими, але подібними) об’єктами Пояса Койпера.



Планета Х все ще є предметом дискусій та пошуків / Фото ESO

А проте теорія про 9 планету – все ще теорія. Ба більше, у вересня 2019 року науковці запропонували гіпотезу, що ця планета, якщо вона і є, насправді не є планетою взагалі.

Яку Шольц з Даремського університету та Джеймс Анвін з Університету Іллінойсу в Чикаго припустили, що це могла бути первісна чорна діра, яка утворилася після Великого вибуху і яку наша Сонячна система пізніше захопила.

яка утворилася після Великого вибуху і яку наша Сонячна система пізніше захопила. Її досі не виявили, бо, мовляв, вона дуже маленька – 5 сантиметрів у діаметрі (але цього вистає, щоб чинити потужний гравітаційний вплив на сусідів). Більше про чорні діри ми писали ось тут.