Зокрема, про те, скільки планет є у Сонячній системі. 8, 9, чи, може, 10? А також про те, у якому порядку вони розташовані, і ще кілька цікавинок.
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У якому порядку розташовані планети у Сонячній системі
Якщо рахувати від Сонця, порядок такий:
- Меркурій.
- Венера.
- Земля.
- Марс.
- Юпітер.
- Сатурн.
- Уран.
- Нептун.
Далі ще є Плутон, який колись теж мав горде звання планети, та тепер його називають планетоїдом. Але вчені все ж натякають, що десь на околиці Сонячної системи літає й таємнича дев'ята планета. Або десята.
То скільки насправді планет у Сонячній системі
Плутон відкрили у 1930 році, ще про 8 планет знали раніше. Відтоді діти виростали з чітким знанням, що Сонячна система має 9 планет. Та все змінилося наприкінці 1990-х, коли астрономи вчинили суперечку щодо Плутона – чи справді він є планетою.
Зрештою Міжнародний астрономічний союз у 2006 році визнав Плутон "карликовою планетою" (також вживають терміни "планетоїд", себто "подібний до планети", і "транснептуновий об'єкт", себто космічне тіло за орбітою Нептуна).
Отже, з 2006 діти ростуть зі знанням, що планет у Сонячній системі 8.
Плутон – більше не планета, а планетоїд / Фото NASA
Утім, це досі не визнають усі астрономи: хтось вперто вважає планетою Плутон, а хтось вбачає інше космічне тіло, яке є 9 планетою нашої системи (чи, як часто кажуть, "Планетою Х" – що натякає як на загадкову змінну у рівнянні, так і на римську цифру 10), але досі не виявлене наукою.
Що шукають астрономи на околицях Сонячної системи
Отже, у 2016 році дослідники припустили існування 9 планети (це вже тоді, нагадаємо, коли Плутон офіційно перестали вважати планетою), яку поки називають просто "Планета 9" або "Планета X".
- Вона – теоретично – обертається навколо Сонця набагато далі, ніж Земля (у 300 – 1000 разів), але фактично її ніхто не бачив.
- Припущення базується на гравітаційні взаємодії у Поясі Койпера на околицях Сонячної системи, де літають крижані скелі ("транснептунові об’єкти") ще від народження системи.
Вчені Майк Браун і Костянтин Батигін із Каліфорнійського технологічного інституту в Пасадені описали докази існування Планети 9 у своєму дослідженні. Воно засноване на математичних моделях і комп’ютерному моделюванні з використанням спостережень за 6 іншими (меншими, але подібними) об’єктами Пояса Койпера.
Планета Х все ще є предметом дискусій та пошуків / Фото ESO
А проте теорія про 9 планету – все ще теорія. Ба більше, у вересня 2019 року науковці запропонували гіпотезу, що ця планета, якщо вона і є, насправді не є планетою взагалі.
- Яку Шольц з Даремського університету та Джеймс Анвін з Університету Іллінойсу в Чикаго припустили, що це могла бути первісна чорна діра, яка утворилася після Великого вибуху і яку наша Сонячна система пізніше захопила.
- Її досі не виявили, бо, мовляв, вона дуже маленька – 5 сантиметрів у діаметрі (але цього вистає, щоб чинити потужний гравітаційний вплив на сусідів). Більше про чорні діри ми писали ось тут.