Плавець вирішив спробувати повторити підводне тренування для спецназу: круте відео

Басейн може бути ефективним способом тренувати все тіло. Але чи задумувався ти, що тренування може бути екстремальнішим? Плавець та тренер вирішив спробувати повторити підводне тренування для спецназу. Дивися на Men 24, що з цього вийшло.

Джерело: Men's Health

Національний чемпіон США з плавання, підприємець, а також тренер Фарес Ксебаті долучився до підводного тренування. Воно поєднує у собі звичайне плавання з менш традиційними методами для покращення функціональної форми.

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Незвичайне тренування містить серію вправ, таких як плавання боком з аквалангом над поверхнею води, підняття окулярів з дна басейну (руки за спиною), плавання під водою, біг з гантелями по дну басейна, а потім необхідно виконати по 10 відтискань і 10 присідань. Звучить уже виснажливо.

Як пояснює інструктор Дон Тран, уся програма заснована на принципах концентрації, розслаблення, економії рухів і ефективного дихання. І її точно не назвеш легкою.

Фарес завершує сесію грою у торпеду – вид спорту, створений інструкторами спецназу, який уже понад 10 років є популярною розвагою в армії.

Цей вид спорту був створений як інструмент водного тренування для зміцнення впевненості у воді, навчання тому, як справлятися з дискомфортом і контролювати стрес і тривогу для виконання дуже специфічного завдання,

– наголошує він.

Фарес Ксебаті зазначив, що отримані під час тренування уроки можна використовувати не лише у воді, а й на суші.

Тренування були дуже цікавими та виразно були чимось відмінними від підйому штанг або плавання наодинці. Я багато чому навчився. Причому як фізично, так і морально,

– підкреслив Фарес.

Дивися, як Фарес Ксебаті виконував підводні вправи для спецназу:

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Ми, звичайно ж, не рекомендуємо повторювати щось подібне. Наш герой виконував ці вправи під наглядом експертів, тож за його здоров'я можна було не переживати.