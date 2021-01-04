Професійні плавці проводять у басейнах більшу частину свого життя. І ми досі здивовані, що від цього у них не виростають зябра. Але все одно спортсмени роблять собі дні відпочинку, щоб відновитися та набратися сил. Наш новий герой вирішив протягом 30 днів пропливати по 3 кілометри. Men 24 розповідає, як це вплинуло на його життя.

Бізнесмен і плавець Фарес Ксебаті порівняно нещодавно поставив перед собою завдання проплисти понад 100 000 метрів за 30 днів, щоб зібрати гроші для фонду Movember. Зрештою, він проплив 110 000 метрів у листопаді, зібравши понад 1000 доларів у процесі. Ми ж на Men 24 розповімо, як щоденне плавання вплинуло на бізнесмена.

Це цікаво Блогер 30 днів тренувався на дитячому майданчику: дивися, як змінилося його тіло

У ролику на ютубі, опублікованому у своєму додатку для плавання та фітнесу MySwimPro, засновником і генеральним директором якого і є Ксебаті, бізнесмен каже, що не впорався з тим же завданням роком раніше. Цього разу, щоб досягнути своєї мети, він повинен був пропливати 3 350 метрів на день.

Ксебаті розповів, що іноді йому вдавалося пропливати необхідну дистанцію за один прохід. В інших випадках плавав двічі на день, сподіваючись зменшити навантаження на своє тіло й отримати таку необхідну різноманітність.

Щоденне плавання було для мене новим досвідом. Зазвичай я плаваю тільки 3 або 4 рази на тиждень. Навіть у коледжі ми плавали лише 6 днів на тиждень, і у нас був цілий вихідний, щоб повністю відновитися,

– розповів він.

Варте уваги 300 відтискань протягом 30 днів: чим закінчився челендж для американського олімпійця

Таким чином, Ксебаті зухвало називає це випробування "незвіданими водами", кажучи, що не знав, як почуватиметься після 30 днів плавання.

За ці 30 днів моє життєва місткість легенів збільшилася, моя середня частота пульсу у стані спокою знизилася, а ще я почав плавати швидше. До кінця місяця мій середній темп плавання упав приблизно на 10 відсотків. Я зміг плавати швидше з меншими витратами енергії, просто... розвиваючи сильніші аеробні здібності,

– додав бізнесмен.

Перш за все, Ксебаті каже, що він отримав "неймовірне відчуття води", що зміцнило його зв'язок зі спортом.

Чим більше часу ви проводите у воді, тим витонченішим стає це відчуття. Щойно ви перестанете плавати, ви почнете втрачати відчуття води. Оскільки я плавав щодня, а між кожним плаванням у мене в середньому залишалося менш як 24 години, я відчував неймовірний зв'язок з водою,

– підсумував свій челендж Ксебаті.

Читай також 3 варіанти присідання, які прокачають твоє тіло та допоможуть виявити слабкі місця

Мало того, що Ксебаті долучився до благодійності, він ще й зміг влаштувати справжню перевірку своєму тілу. Ти, до слова, теж можеш спробувати щодня займатися плаванням. Воно не лише дозволяє підтримувати твоє тіло у відмінній формі, а й дає можливість наростити м'язову масу!