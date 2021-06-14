Ще одна причина кинути курити: по тому, як людина тримає сигарету, можна розкрити її таємницю

Куріння небезпечне для твого здоров'я – це факт. Але багато людей, навіть знаючи це, курити продовжують – теж факт.

Що ж, щоб пізнати людину, яка курить, не обов'язково читати її гороскоп (хоча це теж цікава тема). Іноді досить поглянути, як вона тримає сигарету.

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Цікавий психологічний тест про курців у картинках

Півстоліття тому доктор Вільям Нютра склав психологічний тест Cigarette Psychology – для курців та їхніх супутників.

Нютра виділив 9 типових захватів сигарети.

І визначив риси, які характерні для людей, що віддають перевагу тому чи іншому захвату.

Вперше опублікували цей тест в 1959 році в журналі Caper Magazine.

Страх

Така особа, немов боїться втратити сигарету, у перервах між затяжками тримається за неї обома руками. Якщо мовиться про жінку – то так само вона буде триматися й за чоловіка.



Захват №1 із тесту Cigarette Psychology / Фото pinterest

Скука

Якщо під час побачення ти зауважив, що дівчина ось так тримає сигарету – це поганий знак. Для тебе. Адже їй дуже, ну дуже нудно.



Захват №2 із тесту Cigarette Psychology / Фото pinterest

Інтелект

Носій цього захвату – інтелектуал, мислячий тип особистості, глибокий споглядач.



Захват №3 із тесту Cigarette Psychology / Фото pinterest

Брехня

Захват ненадійної людини. Людини зі слабкою волею, на яку не можна покластися. Та ще й схильної до брехні.



Захват №4 із тесту Cigarette Psychology / Фото pinterest

Нерви

Людина, яка тримає сигарету ось так – дуже нервова, постійно тримає себе у напрузі. Зате – прямолінійна, вперта і завзята.



Захват №5 із тесту Cigarette Psychology / Фото pinterest

Привітність

Такий захват властивий людині привітній, життєлюбній. Вона легко сходиться з іншими людьми. О, а ще вона любить плотські втіхи.



Захват №6 із тесту Cigarette Psychology / Фото pinterest

Адреналін

Це – смілива, ризикова людина, яка шаліє від адреналіну. Вона тримає сигарету у максимально небезпечний спосіб, адже полюбляє гратися з вогнем (у цьому випадку – буквально).



Захват №7 із тесту Cigarette Psychology / Фото pinterest

Мрії

А це – мрійник. Земні блага, прибутки, розрахунки – все це йому мало цікаво. Він майже завжди витає у хмарах, а то й вище.



Захват №8 із тесту Cigarette Psychology / Фото pinterest

Песимізм

Такий, знаєш, песимістичний тип особистості. Людина, яка перед будь-якою дією заздалегідь буде журитися, що нічого не вийшло. А коли все-таки щось зробить, то знову нитиме. Якщо навіть все цілком вийшло.



Захват №9 із тесту Cigarette Psychology / Фото pinterest

Це цікаво 4 риси характеру, які залучають жінок немов магніт