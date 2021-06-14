Что ж, чтобы узнать человека, который курит, необязательно читать его гороскоп (хотя это тоже интересная тема). Иногда достаточно взглянуть, как он держит сигарету.

Стоит знать Vodka Brand Champion 2021: Nemiroff стал водочным брендом №1 в мире

Интересный психологический тест о курильщиках в картинках

Полвека назад доктор Уильям Нютра составил психологический тест Cigarette Psychology – для курильщиков и их спутников.

Нютра выделил 9 типовых захватов сигареты.

И определил черты характерные для людей, которые отдают предпочтение тому или иному захвату.

Впервые опубликовали этот тест в 1959 году в журнале Caper Magazine.

Страх

Такая особа, словно боится потерять сигарету, в перерывах между затяжками держится за нее обеими руками. Если речь идет о женщине – то именно так же она будет держаться за мужчину.



Захват №1 из теста Cigarette Psychology / Фото pinterest

Скука

Если во время свидания ты увидел, что девушка вот так держит сигарету – это плохой знак. Для тебя. Ведь ей очень, ну очень скучно.



Захват №2 из теста Cigarette Psychology / Фото pinterest

Интеллект

Обладатель сего захвата — интеллектуал, мыслящий тип личности, глубокий созерцатель.



Захват №3 из теста Cigarette Psychology / Фото pinterest

Ложь

Захват ненадежного человека. Человека со слабой волей, на которого нельзя положиться. Да еще и склонного к вранью.



Захват №4 из теста Cigarette Psychology / Фото pinterest

Нервы

Человек, держащий сигарету вот так – весьма нервный, постоянно пребывающий в напряжении. Зато – прямолинейный, упрямый и упорный.



Захват №5 из теста Cigarette Psychology / Фото pinterest

Приветливость

Такой захват свойственен человеку приветливому, жизнелюбивому. Он легко сходится с другими людьми. О, еще он любит плотские удовольствия.



Захват №6 из теста Cigarette Psychology / Фото pinterest

Адреналин

Это – смелый, рисковый человек, фанат адреналина. Он держит сигарету максимально опасным образом, ведь ему нравится играть с огнем (в данном случае — буквально).



Захват №7 из теста Cigarette Psychology / Фото pinterest

Мечты

А это – мечтатель. Земные блага, прибыли, расчеты – все это ему мало интересно. Он почти всегда витает в облаках, а то и выше.



Захват №8 из теста Cigarette Psychology / Фото pinterest

Пессимизм

Такой, знаешь, пессимистичный тип личности. Человек, который перед любым действием заранее будет сокрушаться, что ничего не получилось. А когда все-таки что-то сделает, то опять поноет. Даже если все вполне получилось.



Захват №9 из теста Cigarette Psychology / Фото pinterest

Это интересно 4 черты характера, которые привлекают женщин словно магнит