Что ж, чтобы узнать человека, который курит, необязательно читать его гороскоп (хотя это тоже интересная тема). Иногда достаточно взглянуть, как он держит сигарету.
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Интересный психологический тест о курильщиках в картинках
Полвека назад доктор Уильям Нютра составил психологический тест Cigarette Psychology – для курильщиков и их спутников.
- Нютра выделил 9 типовых захватов сигареты.
- И определил черты характерные для людей, которые отдают предпочтение тому или иному захвату.
Впервые опубликовали этот тест в 1959 году в журнале Caper Magazine.
Страх
Такая особа, словно боится потерять сигарету, в перерывах между затяжками держится за нее обеими руками. Если речь идет о женщине – то именно так же она будет держаться за мужчину.
Захват №1 из теста Cigarette Psychology / Фото pinterest
Скука
Если во время свидания ты увидел, что девушка вот так держит сигарету – это плохой знак. Для тебя. Ведь ей очень, ну очень скучно.
Захват №2 из теста Cigarette Psychology / Фото pinterest
Интеллект
Обладатель сего захвата — интеллектуал, мыслящий тип личности, глубокий созерцатель.
Захват №3 из теста Cigarette Psychology / Фото pinterest
Ложь
Захват ненадежного человека. Человека со слабой волей, на которого нельзя положиться. Да еще и склонного к вранью.
Захват №4 из теста Cigarette Psychology / Фото pinterest
Нервы
Человек, держащий сигарету вот так – весьма нервный, постоянно пребывающий в напряжении. Зато – прямолинейный, упрямый и упорный.
Захват №5 из теста Cigarette Psychology / Фото pinterest
Приветливость
Такой захват свойственен человеку приветливому, жизнелюбивому. Он легко сходится с другими людьми. О, еще он любит плотские удовольствия.
Захват №6 из теста Cigarette Psychology / Фото pinterest
Адреналин
Это – смелый, рисковый человек, фанат адреналина. Он держит сигарету максимально опасным образом, ведь ему нравится играть с огнем (в данном случае — буквально).
Захват №7 из теста Cigarette Psychology / Фото pinterest
Мечты
А это – мечтатель. Земные блага, прибыли, расчеты – все это ему мало интересно. Он почти всегда витает в облаках, а то и выше.
Захват №8 из теста Cigarette Psychology / Фото pinterest
Пессимизм
Такой, знаешь, пессимистичный тип личности. Человек, который перед любым действием заранее будет сокрушаться, что ничего не получилось. А когда все-таки что-то сделает, то опять поноет. Даже если все вполне получилось.
Захват №9 из теста Cigarette Psychology / Фото pinterest
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