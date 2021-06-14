Що ж, щоб пізнати людину, яка курить, не обов'язково читати її гороскоп (хоча це теж цікава тема). Іноді досить поглянути, як вона тримає сигарету.
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Цікавий психологічний тест про курців у картинках
Півстоліття тому доктор Вільям Нютра склав психологічний тест Cigarette Psychology – для курців та їхніх супутників.
- Нютра виділив 9 типових захватів сигарети.
- І визначив риси, які характерні для людей, що віддають перевагу тому чи іншому захвату.
Вперше опублікували цей тест в 1959 році в журналі Caper Magazine.
Страх
Така особа, немов боїться втратити сигарету, у перервах між затяжками тримається за неї обома руками. Якщо мовиться про жінку – то так само вона буде триматися й за чоловіка.
Захват №1 із тесту Cigarette Psychology / Фото pinterest
Скука
Якщо під час побачення ти зауважив, що дівчина ось так тримає сигарету – це поганий знак. Для тебе. Адже їй дуже, ну дуже нудно.
Захват №2 із тесту Cigarette Psychology / Фото pinterest
Інтелект
Носій цього захвату – інтелектуал, мислячий тип особистості, глибокий споглядач.
Захват №3 із тесту Cigarette Psychology / Фото pinterest
Брехня
Захват ненадійної людини. Людини зі слабкою волею, на яку не можна покластися. Та ще й схильної до брехні.
Захват №4 із тесту Cigarette Psychology / Фото pinterest
Нерви
Людина, яка тримає сигарету ось так – дуже нервова, постійно тримає себе у напрузі. Зате – прямолінійна, вперта і завзята.
Захват №5 із тесту Cigarette Psychology / Фото pinterest
Привітність
Такий захват властивий людині привітній, життєлюбній. Вона легко сходиться з іншими людьми. О, а ще вона любить плотські втіхи.
Захват №6 із тесту Cigarette Psychology / Фото pinterest
Адреналін
Це – смілива, ризикова людина, яка шаліє від адреналіну. Вона тримає сигарету у максимально небезпечний спосіб, адже полюбляє гратися з вогнем (у цьому випадку – буквально).
Захват №7 із тесту Cigarette Psychology / Фото pinterest
Мрії
А це – мрійник. Земні блага, прибутки, розрахунки – все це йому мало цікаво. Він майже завжди витає у хмарах, а то й вище.
Захват №8 із тесту Cigarette Psychology / Фото pinterest
Песимізм
Такий, знаєш, песимістичний тип особистості. Людина, яка перед будь-якою дією заздалегідь буде журитися, що нічого не вийшло. А коли все-таки щось зробить, то знову нитиме. Якщо навіть все цілком вийшло.
Захват №9 із тесту Cigarette Psychology / Фото pinterest
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