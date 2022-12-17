Ясна річ, що у випадку з їхніми партнерками, то більшість чоловіків категорично виступлять проти аналогічного досвіду. Їм буде вкрай складно усвідомлювати, що потрібно буде ділити свою жінку з іншим самцем. Гаразд, усе це внутрішні протистояння. Ми ж спиратимемося на пояснення психолога. Він розповів, у чому користь полігамії.

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Пролити світло на це питання вирішив Араш Емамзаде, експерт з генетичної психології з Університету Британської Колумбії. Він наголошує, що це не лише про кількох партнерів чи відкриті стосунки. Це ще й може принести багато користі життю та здоров'ю.

Увага! Чи у моногамних, чи у полігамних стосунках – ти зобов'язаний регулярно робити тести на виявлення ВІЛ та інших інфекцій, що передаються статевим шляхом. Також не забувай про контрацепцію, щоб мінімізувати ризики захворювання.

У чому користь полігамних стосунків

Отримуєш більше

Як зазначає Емамзаде, полігамні стосунки можуть допомогти тобі закрити ті прогалини, які можуть виникати у моногамних. Наприклад, твоя партнерка не настільки розкута у сексі або ж у вас різні потреби у ліжку. Але ж стосунки хороші, то навіщо руйнувати їх. Ви можете бути щасливими, але просто у полігамній конструкції для вашої пари.

Можеш рости автономно

Полігамні стосунки, на думку експерта, створюють відчуття свободи. Воно поєднується з безпекою та відданістю. І це дозволяє кожній людини відчувати, що вона більше контролює власну автономію. І в неї залишається багато простору для особистісного росту та дослідження світу назовні.

Краще пізнаєш себе

Не варто забувати також, що з різними людьми ми – різні. Тож полігамні стосунки дозволяють пізнавати ті грані, про які ми навіть не підозрювали. Ти виявиш стільки цікавого і нового про себе, що дозволить тобі з ще більшим задоволенням насолоджуватися життям.



У тебе більше можливості пізнати себе та свої інтереси / Фото senivpetro

Ти забудеш про поняття "норми"

Упродовж цілого життя нас намагаються ставити у певні рамки. Полігамні стосунки – можливість розсунути їх. Ти зможеш проявляти себе у сексуальному плані краще та яскравіше. І це, повір, однозначно вплине й на інші сфери твого життя.

Відновиться статеве життя

За словами Емамзаде, нормально, коли пари у моногамних стосунках досягають точки, коли "втрачають іскру". Або ж просто стосунки стають рутинними. Тож тут на допомогу може прийти полігамність. Вона може допомогти відновити зв'язок, втрачений між вами обома. Як би це парадоксально не звучало, але після сексу з іншою партнеркою ти можеш захотіти свою кохану ще більше.

У тебе з'явиться нове коло спілкування

Ми не будемо жартувати про клуб за інтересами. Але однозначно зауважимо, що у твоєму колі буде більше цікавих, відкритих до нового людей. Вони допомагатимуть тобі по-новому відкривати цей світ. І, повір, мовиться не лише про інтимні втіхи.

Зросте впевненість

Наявність простору, де ти можеш вільно виражати себе, не боячись бути засудженим, дуже допоможе тобі. Зокрема у питаннях, пов'язаних з самооцінкою та впевненістю у собі. А це, сам розумієш, позитивно вплине на всі без винятку сфери твого життя.



Твоя впевненість у собі значно зросте / Фото yanalya

Перелічене вище не означає, що тобі потрібно вже і негайно свої моногамні стосунки перетворювати на полігамні. Якщо вас обох усе влаштовує, то і прекрасно. Якщо ж така модель вас цікавить, то можете спробувати.

Але будьте готовими, що може з часом знадобитися похід до психотерапевта. Він допоможе впоратися з труднощами та непорозуміннями, які можуть виникнути між вами.

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