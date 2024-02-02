Поглянь, як у північному сяйві пропливають надзвичайно рідкісні "полярні завитки"

Астрофотограф Джефф Дай 16 січня над кратером Керід в Ісландії зробив чудові фото та відео красивого та рідкісного природного явища. Це сталося під час спостереження за північним сяйвом.

Хвилясті зелені завитки полярного сяйва, що танцюють над головою, є результатом великих хвиль, які проходять через магнітне поле Землі. Вони змушують нашу магнітосферу "дзвеніти".

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Астрофотограф зняв північне сяйво з неймовірними викрутасами

Дай Сін-Ю Лі, експерт з Пекінського університету, застосував таке порівняння: уяви, що магнітне поле Землі схоже на гітарну струну, тож на зображенні Дая "ми бачимо вібрації цієї струни". Довжина хвиль цих вібрацій – кілька кілометрів.

Північне сяйво з надзвичайно рідкісними та красивими хвилями: дивись відео від Jeff Dai

Що робить цю сцену особливою?

Річ у тім, що зазвичай такі пульсації можна побачити лише за допомогою високочутливих магнітних інструментів, де вони записуються у формі хвилястих ліній на самописці.

де вони записуються у формі хвилястих ліній на самописці. Але в цьому рідкісному випадку енергійні частинки стікали вниз по пульсуючому геомагнітному полю Землі та викликали яскраве полярне сяйво з хвилями на всипаному зірками небі. При чому пульсували вони кілька хвилин.



Ілюстрація магнітосферних хвиль у блакитному кольорі / Зображення NASA

що полярні сяйва виникають, коли енергійні частинки сонячного вітру відхиляються до полюсів Землі її магнітним полем. Потім заряджені частинки взаємодіють з атомами й молекулами в нашій атмосфері, депонуючи енергію, що призводить до флуоресценції атмосфери. Різні кольори полярного сяйва продиктовані хімічним складом атмосфери Землі.

Полярні сяйва особливо вражали в останні роки завдяки підвищеній сонячній активності. Ми можемо очікувати ще більш яскравих шоу, коли Сонце наблизиться до піка свого 11-річного циклу активності, який, як очікується, відбудеться у 2024 році.