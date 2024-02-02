Волнистые зеленые завитки полярного сияния, танцующие над головой, являются результатом больших волн, которые проходят через магнитное поле Земли. Они заставляют нашу магнитосферу "звенеть".

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Астрофотограф снял северное сияние с невероятными выкрутасами

Дай Син-Ю Ли, эксперт из Пекинского университета, применил такое сравнение: представь, что магнитное поле Земли похоже на гитарную струну, так что на изображении Дая "мы видим вибрации этой струны". Длина волн этих вибраций – несколько километров.

Северное сияние с чрезвычайно редкими и красивыми волнами: смотри видео от Jeff Dai

Что делает эту сцену особенной?

Дело в том, что обычно такие пульсации можно увидеть только с помощью высокочувствительных магнитных инструментов, где они записываются в форме волнистых линий на самописце.

где они записываются в форме волнистых линий на самописце. Но в этом редком случае энергичные частицы стекали вниз по пульсирующему геомагнитному полю Земли и вызвали яркое полярное сияние с волнами на усыпанном звездами небе. Причем пульсировали они несколько минут.



Иллюстрация магнитосферных волн в голубом цвете / Изображение NASA

Напомним себе, что полярные сияния возникают, когда энергичные частицы солнечного ветра отклоняются к полюсам Земли ее магнитным полем. Затем заряженные частицы взаимодействуют с атомами и молекулами в нашей атмосфере, депонируя энергию, что приводит к флуоресценции атмосферы. Различные цвета полярного сияния продиктованы химическим составом атмосферы Земли.

Полярные сияния особенно впечатляли в последние годы благодаря повышенной солнечной активности. Мы можем ожидать еще более ярких шоу, когда Солнце приблизится к пику своего 11-летнего цикла активности, который, как ожидается, состоится в 2024 году.