В рамках исследования почти половина водителей, 48%, признались, что используют жидкость для мытья посуды для мытья своих автомобилей. По этому поводу высказался Даррен Миллер, автомобильный эксперт из BigWantsYourCar.com.

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Обрати внимание на это предупреждение о потенциальном вреде автомобилям во время мойки

Специалист отметил, что использование таких веществ на авто может привести к серьезным проблемам с покрытием и кузовом.

Использование жидкости для мытья посуды для чистки автомобилей является распространенной ошибкой, которая может привести к значительному повреждению лакокрасочного покрытия автомобиля,

– предостерег он.

Жидкость для мытья посуды эффективна для удаления жирных и пищевых пятен, но она содержит соль, которая может разъедать краску и оставлять автомобиль уязвимым к загрязнителям из окружающей среды и ультрафиолетовым лучам.

Соль может вызывать ржавчину при контакте с любым открытым металлом, например, царапинами. Водители также рискуют потерять любой лакокрасочный герметик или воск, оставляя кузов уязвимым к ультрафиолету.

Правильно было бы использовать для мытья автомобиля специальные средства / Фото freepik

Со временем, после нескольких чисток с использованием кухонного моющего средства, кузов начнет тускнеть. Даррен подчеркнул, что автомобилисты увидят значительные счета за устранение любых повреждений, вызванных жидкостью для мытья посуды.

Перекраска автомобиля из-за повреждений, вызванных моющим средством, может стоить дорого. Чтобы избежать этого, автовладельцы должны инвестировать в специальные средства для ухода за автомобилем, предназначенные для защиты краски и сохранения стоимости автомобиля,

– подчеркнул эксперт.

Вместо жидкости для посуды водителям стоит приобрести автомобильный шампунь, который можно найти во многих магазинах автомобильных аксессуаров за совсем небольшие деньги.

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А для мытья двигателя использовать два ведра – одно с чистой водой, а другое со смесью воды и автомобильного шампуня. Это предотвращает высыхание мыла на лакокрасочном покрытии и разводы, которые могут испортить вид автомобиля, а также царапины.