Популярний блогер кинув собі виклик: він 30 днів виконував по 300 відтискань

Щоденне виконання відтискань стало стандартним фітнес-викликом на ютубі. І хоч мета у більшості челенджів – 100 повторень, багато героїв роликів неабияк ускладнюють собі завдання. Блогер Карсон Джонс вирішив виконувати по 300 відтискань протягом 30 днів. Дивися, що з того вийшло!

Блогер вирішив розбити 300 відтискань на 3 різні варіанти, які він виконує протягом дня: 100 звичайних відтискань вранці, 100 трикутних відтискань вдень та 100 відтискань на піку ввечері.

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Я роблю 4 підходи по 25 повторень. Тож мені сильно не болить наступного дня. Я кожен раз намагаюся притиснути груди до землі та кожен раз блокую рух. Немає сенсу шахраювати. Якщо я це роблю, я можу зробити це правильно,

– додає він.

Ми наголошуємо на тому, що

вправи бажано виконувати під наглядом персонального тренера.

Це дозволить не нашкодити собі у бажанні виконати черговий божевільний челендж!

Звичайно ж, виконувати щодня по 300 повторень – виснажливе заняття. Але Джонс незабаром виявляє, що його техніка та витривалість починають покращуватися, навіть якщо він не бачить жодних фізичних результатів.

Я намагаюся уповільнити кілька повторень, щоб було складніше. Чесно кажучи, я не бачу жодних змін у своєму тілі, я почуваюся точно так само... Але виконувати відтискання безумовно стає легше,

– додає Карсон.

Він збільшує складність своїх відтискань зігнувшись, виконуючи версію з піднятими ногами, утримуючи руки на парі гантелей.

"Це дає мені значно більший діапазон рухів", – пояснює він.

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Пізніше, по ходу місяця, він також змінює класичні відтискання на відтискання з широким хватом. Карсон зізнається, що це найважче з усіх тренувань. Тож він виконує 5 підходів по 20 повторень.

Дивися, як Карсон Джонс виконував 9000 відтискань за 30 днів:

Коли 30 днів минули, і в Джонса за плечима були 9000 повторень, він вирішив порівняти свої фотографії "до і після". І, на жаль, хлопець виявився розчарованим. Єдине, що вдалося наростити за місяць – м'язи грудей і трицепси. Але він тішиться, що став сильнішим і витривалішим.

Чесно кажучи, я став значно кращим у відтисканнях. Мій максимум на лаві збільшився, я просто в цілому відчув себе сильнішим,

– підкреслив він.

Тож не варто кидатися на кожен челендж. Є всі шанси, що його завершення не принесе тобі бажаного результату. Краще малими, але впевненими кроками іти до своєї мети.

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