Блогер Стен Брауні обожнює відтискатися. Тож він регулярно влаштовує собі челенджі саме в цій дисципліні. Це ж випробування уже стало вірусним у тікток, а сам блогер називає його "найскладнішим відтисканням у світі". Дивися, як 10 тисяч відтискань за місяць вплинули на тіло хлопця!

В одному зі своїх останніх відеороликів про фітнес, Брауні кинув виклик трьом своїм друзям. Вони повинні були 30 днів відтискатися по 200 разів. Тепер же Брауні вирішив перевершити своїх друзів, взявши на себе амбітніше завдання: 333 відтискання протягом 30 днів. Тож за місяць він запланував зробити 10 тисяч відтискань.

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Хто надихнув Брауні? Він запитав в олімпійського бігуна Ніка Сіммондса, який кілька тижнів тому виявив, що робити по 300 відтискань на день протягом 30 днів – крута ідея.

Ми наголошуємо на тому, що вправи бажано виконувати під наглядом персонального тренера. Це дозволить не нашкодити собі у бажанні виконати черговий божевільний челендж!

"Ви, ймовірно, думаєте: занадто багато. Це не може бути круто. Так. Ви маєте рацію. Але задля науки я повинен був спробувати", – зауважив блогер в описі до відео.

Спочатку усе йде так добре, як і слід очікувати. Але вже до п'ятого дня Брауні відчув виснаження, на що він не очікував. Без днів відпочинку його організм просто не встигав відновлюватися, і це помітно.

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На сьомий день він зізнається, що це жахлива ідея. На півдорозі Брауні починає бачити прогрес. Відтискання стають "усе легшими й легшими". Через 3 тижні він виконує 300 відтискань за 12 хвилин, що є для нього новим рекордом. Так, Брауні не ділив 300 відтискань на блоки, які він виконував протягом дня.

Пройшовши через значно важчі випробування на останньому тижні, Брауні нарешті демонструє свої результати: на початку випробування він важив 80 кілограмів, а до кінця – 79,1 – різниця незначна. Однак обсяг його грудей зріс зі 110 сантиметрів до майже 113!

Дивися, як Брауні робив 10 тисяч відтискань за 30 днів:

Якщо ж ти хочеш накачати груди без максимального виснаження, можеш скористатися комплексом вправ, яким поділився тренер Бенно Пітерс. З його допомогою можна накачати груди, використовуючи фітнес-гумки.

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