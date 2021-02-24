Знайомся, це Кевін Каллум. Спочатку він не планував робити мільйон відтискань, але захопився. Одного разу у 2015 році він усвідомив, що йде повним ходом, виконавши 100 тисяч повторень усього за кілька років. Тож він вирішив поставити перед собою амбітну мету – мільйон відтискань. Розповідаємо, навіщо він це робить.

Наразі Кевін зробив майже 400 тисяч повторень. І, звичайно ж, не планує на цьому зупинятися. Він зізнається, що у дитинстві завжди був худим хлопцем, а думка про похід у тренажерний зал його відверто лякала. Тож під час навчання у коледжі він серйозно взявся за відтискання. І йому настільки сподобалося, що він досі не може зупинитися.

Це цікаво Блогер виконав 10 тисяч відтискань за 30 днів: як це вплинуло на його тіло

Йому у відтисканні подобається те, що він може робити їх де завгодно та коли завгодно. Ніщо не утримує його від відтискання. І все, що йому потрібно, – підлога або рівна поверхня.

Ми наголошуємо на тому, що вправи бажано виконувати під наглядом персонального тренера. Це дозволить не нашкодити собі у бажанні виконати черговий божевільний челендж!

Після закінчення коледжу у 2011 році він продовжив відтискатися, але вже не надто серйозно. Лише у 2015 році він перетворив їх на регулярну звичку. Через пару років він зрозумів, що зробив багато відтискань. У кінці 2017 року він досягнув позначки у 100 тисяч повторень. І це змусило його замислитися: 1 мільйон відтискань – непогане досягнення. Тоді він зрозумів, що цю мету можна на 100% досягнути. Щоправда, при його нинішніх темпах на це піде близько 10 років.

Ясна річ, що були моменти, коли мільйон здавався для нього чимось неможливим. Тож він вирішив записувати свій прогрес в інстаграмі. Це додало певну відповідальність та бажання не сходити з дистанції. Кевін не хоче підводити себе, але ще більше він не хоче публічно програти.

Останні кілька років він виконував близько 70 тисяч відтискань на рік. Він і розраховував на такий темп, але 2020 рік став роком прориву. Він виконав 114 тисяч відтискань. Це довело те, що немає нічого неможливого для нашого героя. Як і для нас усіх, до слова.

Тобі сподобається Бодибілдер кинув собі виклик: він спробував виконати вправи для олімпійських гімнастів

Найбільша проблема для нього – подолати ментальний аспект того, щоб почати кожен день з відтискання. З часом ця вправа стала монотонною, що іноді викликало в нього внутрішній спротив. Рятує Кевіна лише той факт, що після виконання першого повторення у нього з'являється іскра, яка дозволяє робити сотню. Головне – почати. Це правило, до слова, можна використовувати кожному.

Кевін зізнається, що уперше в житті він відчуває, що у нього така статура, яку він завжди хотів. А ще він почувається більш дисциплінованим. Цей "проєкт" змінив його. Він звичайнісінький чоловік, якому завжди хотілося зробити щось, що запам'ятається на все життя. Саме цим став челендж на 1 мільйон відтискань. І хай його вважають дивним – ми можемо лише захоплюватися – Кевін планує не зупинятися на шляху.

Підпишися на нього. Чим більше користувачів мережі слідкуватимуть за прогресом Кевіна, тим більше шансів, що він з неабияким натхненням виконуватиме відтискання!

Читай також 8 простих вправ, за допомогою яких можна прокинутися за лічені хвилини