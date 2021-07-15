Популярний мем-м'ясник Salt Bae похизувався сталевим пресом

Власник ресторану Нусрет Гьокче відомий під іншим ім'ям, адже кілька років тому він став зіркою мережі. Усе завдяки фірмовому прийому додавання спецій, у результаті чого він отримав прізвисько Salt Bae. Але він не лише готує круті страви, а й регулярно працює над своїм тілом. Тож не дивно, що він може похизуватися сталевим пресом, про який мріє, мабуть, кожен чоловік.

Під час поїздки на Міконос Нусрет Гьокче недавно опублікував серію зображень, на яких він хизується сталевим пресом. А ще він розповів, що його режим тренувань – важлива складова життя. Ба більше: він поділився своєю електронною поштою зі своїми 36,5 мільйона підписників, щоб вони надсилали йому відео тренувань.

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"Що б ви не робили, ви завжди можете тренуватися. Ніяких виправдань. Запишіть відео з тренувань просто неба або у приміщенні та відправте на nusret.gokce@outlook.com. Я опублікую його! Будьте винахідливими! Використовуйте камінь, еластичні мотузки, будь-яке обладнання... важливо почати тренування! Кисень тече по ваших венах! Я буду спостерігати за вами! Нехай сила буде з вами! Ви мене надихаєте!", – написав він.

Коли справа доходить до його власних тренувань, Гьокче зазвичай віддає перевагу кардіо-тренуванням і тренуванням з кондиціонуванням, які він може виконувати навіть під час подорожей.

"Я віддаю перевагу боксу та роботі з власною вагою. Це дає мені чіткість та базову силу, які я хочу мати. Багато стрибків зі скакалкою, усього, що не тільки стимулює м'язи, але й допомагає мені діяти швидко. Я повинен бути швидким на кухні", – розповів він GQ ще у 2018 році.

Він додав, що його пристрасть до їжі та фітнесу "йдуть пліч-о-пліч", сказавши: "Я повинен підживлювати своє тіло, щоб тренуватися, і тренуватися, щоб їсти те, що я люблю... Жодна їжа не повинна викликати у тебе почуття провини, якщо ти їси здорову їжу та регулярно займаєшся спортом".

Salt Bae надихає не лише прокачати свої кулінарні вміння, а й попрацювати над своїм тілом. До слова, якщо ти вже тренуєшся, то не полінуйся зняти на відео цей процес, а також кинути кухарю. У тебе є шанси стати новою зіркою мережі!

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