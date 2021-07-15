Популярный мем-мясник Salt Bae похвастался стальным прессом

Владелец ресторана Нусрет Гёкче известен под другим именем, ведь несколько лет назад он стал звездой сети. Все благодаря фирменному приему добавления специй, в результате чего он получил прозвище Salt Bae. Но он не только готовит крутые блюда, но и регулярно работает над своим телом. Неудивительно, что он может похвастаться стальным прессом, о котором мечтает, пожалуй, каждый мужчина.

Во время поездки на Миконос Нусрет Гёкче недавно опубликовал серию изображений, на которых он щеголяет стальным прессом. А еще он рассказал, что его режим тренировок – важная составляющая жизни. Более того: он поделился своей электронной почтой со своими 36,5 миллиона подписчиков, чтобы они присылали ему видео тренировок.

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"Что бы вы ни делали, вы всегда можете тренироваться. Никаких оправданий. Запишите видео с тренировок под открытым небом или в помещении и отправьте на nusret.gokce@outlook.com. Я опубликую его! Будьте изобретательными! Используйте камень, эластичные веревки, любое оборудование... важно начать тренировку! Кислород течет по вашим венам! Я буду наблюдать за вами! Пусть сила будет с вами! Вы меня вдохновляете!", – написал он.

Когда дело доходит до его собственных тренировок, Гёкче обычно предпочитает кардио-тренировки и тренировки с кондиционированием, которые он может выполнять даже во время путешествий.

"Я отдаю предпочтение боксу и работе с собственным весом. Это дает мне четкость и базовую силу, которые я хочу иметь. Много прыжков со скакалкой, всего, что не только стимулирует мышцы, но и помогает мне действовать быстро. Я должен быть быстрым на кухне", – рассказал он GQ еще в 2018 году.

Он добавил, что его страсть к еде и фитнесу "идут бок о бок", сказав: "Я должен подпитывать свое тело, чтобы тренироваться, и тренироваться, чтобы есть то, что я люблю... Ни одна пища не должна вызывать у тебя чувство вины, если ты ешь здоровую пищу и регулярно занимаешься спортом".

Salt Bae вдохновляет не только прокачать свои кулинарные умения, но и поработать над своим телом. К слову, если ты тренируешься, то не поленись снять на видео этот процесс, а также бросить повару. У тебя есть шансы стать новой звездой сети!

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