Люди не можуть наразі жити вічно чи стати безсмертними, але дещо можна зробити – сповільнити темп старіння, змінити біологічний вік (це вік тіла, не паспортний). Тобто захистити свої м'язи, кістки, розумові здібності так, щоб не втрачати їх з роками.

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У Стенфордському університеті є центр, присвячений вивченню довголіття (Stanford Center on Longevity). Там проводять різноманітні дослідження, щоб з'ясувати, як люди можуть жити довше і краще. І вчені там виявили деякі важливі фактори.

Як прожити довше: що пропонує Стенфордський університет

Справа не в досягненні цілей, а в тому, щоб до них іти. Стенфордське дослідження, яке проводили 95 років, виявило: є один головний фактор, що може допомогти людям прожити довше і здоровіше. І це – завжди прагнути до мети. Це не означає, що не важливо досягати цілей, але коли ти досягаєш однієї, важливо ставити іншу. Це дає причину йти вперед, залишатися активним і щасливим.

Стенфордське дослідження, яке проводили 95 років, виявило: є один головний фактор, що може допомогти людям прожити довше і здоровіше. І це – завжди прагнути до мети. Це не означає, що не важливо досягати цілей, але коли ти досягаєш однієї, важливо ставити іншу. Це дає причину йти вперед, залишатися активним і щасливим. Особиста організація. Льюїс Терман, один з провідних експертів Стенфорда з питань довголіття, припустив, є дещо, що може допомогти людині сповільнити старіння – це, наприклад, вищий рівень особистої організованості. Організованість може допомогти тобі краще спати, зменшити стрес, підтримувати здорові звички й навіть краще піклуватися про свої гроші. А гроші також важливі, якщо ти плануєш жити набагато довше.



Стенфордський університет визначив кілька факторів, які можуть сповільнити старіння / Фото freepik

Не обмежуйся кардіотренуваннями, додай силові та функціональні. Фізичні вправи надзвичайно важливі, щоб жити довше і краще, бути здоровим, піклуватися про вагу і психічне здоров'я, а також для зміцнення кісток, підвищення витривалості, підтримки м'язової маси й запобігання набору жиру. Важливо при цьому робити функціональні вправи, які допомагають краще виконувати повсякденну діяльність.

Фізичні вправи надзвичайно важливі, щоб жити довше і краще, бути здоровим, піклуватися про вагу і психічне здоров'я, а також для зміцнення кісток, підвищення витривалості, підтримки м'язової маси й запобігання набору жиру. Важливо при цьому робити функціональні вправи, які допомагають краще виконувати повсякденну діяльність. Зміцнюй стосунки. Зосередження енергії на роботі та цілях може допомогти прожити довше, але також важливо приділяти час стосункам, зміцнювати їх і залишатися соціальним. Стенфорд та багато інших установ виявили, що друзі та пари мають важливе значення для довголіття. Самотність – це серйозна проблема, яка може вплинути на мозок і прискорити зниження когнітивних функцій. Стенфордський університет стверджує, що слід мати 3 – 5 близьких друзів.

Зосередження енергії на роботі та цілях може допомогти прожити довше, але також важливо приділяти час стосункам, зміцнювати їх і залишатися соціальним. Стенфорд та багато інших установ виявили, що друзі та пари мають важливе значення для довголіття. Самотність – це серйозна проблема, яка може вплинути на мозок і прискорити зниження когнітивних функцій. Стенфордський університет стверджує, що слід мати 3 – 5 близьких друзів. Аналізуй, звідки походить твоя їжа. У Стенфорді наголошують на важливості їжі та на її ролі у довголітті. Але це не лише про те, що важливо харчуватися здоровою їжею та вживати багато овочів і фруктів, але й про те, звідки походить їжа. Адже є продукти, особливо з тваринного світу, що походять із дуже забруднених та неблагополучних місць та можуть бути дуже шкідливими для людини.

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