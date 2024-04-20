Принаймні про це свідчать дані опитування Peloton. Розберімося далі, що про це кажуть експерти, і чи вважають вони секс фізичною активністю.

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Чудовий секс чудово впливає на ваше самопочуття, незалежно від того, чи ви самотні, чи перебуваєте у стосунках,

– розповіла The Post

Джеймі Белл, секс-експерт і продюсер еротичної аудіоплатформи Bloom Stories, – він допомагає з'єднати наші тіла. Він допомагає нам налагодити зв'язок з нашим тілом і занурює нас у сьогодення. Вона додала, що він також може зменшити стрес, покращити якість сну та загальний настрій. У стосунках секс зміцнює емоційний зв'язок, покращує комунікацію та поглиблює довіру.

То чи може замінити секс тренування

"Звичайно, є різниця між п'ятихвилинним швидким сексом і енергійним, спортивним сексом, який триває годинами", – розповіла The Post Емілі Морс, експерт з питань сексу та ведуча подкасту про стосунки №1 "Секс з Емілі".

Секс для кожної людини індивідуальний, кожен раз по-різному.

Залежно від того, як довго триває твоя сексуальна сесія і в яких позиціях ви перебуваєте, перебування в ліжку – або де б ви не захотіли – може стати тренуванням для всього тіла, що вимагає гнучкості, сили і витривалості.

Згідно з дослідженням, проведеним компанією Lelo, виробником розкішних секс-іграшок, "Маслянка", "Стоячи" та "Тачка на колінах" – це пози, які, найімовірніше, спалюють найбільше калорій як для чоловіків, так і для жінок у середньому.

"Якщо ваша мета – підвищити свою витривалість у спальні, урізноманітніть її, спробувавши нові позиції", – порадив Белл, запропонувавши тим, хто хоче навчитися нових рухів, ознайомитися з класичною Камасутрою.

Майже дві третини американців вважають, що цієї весни важливо покращити своє сексуальне життя/витривалість, згідно з опитуванням, проведеним компанією Peloton.



Нагадаймо, що секс для кожної людини індивідуальний / Фото standret

Окрім вивчення нових рухів, Белл також порадив сексуальним експериментаторам зосередитися на тому, щоб насолоджуватися всією еротичною активністю, а не прослизати між простирадлами з однією метою – отримати оргазм.

Іноді секс може здаватися надмірно зосередженим на кінцевій меті – досягненні оргазму, але якщо ви вилучите "велике О" з рівняння і зосередитеся на створенні передчуття, ви зможете зробити секс більш приємним і тривалішим,

– поділився Белл.

Експерти зазначають, що хоча підготовка та вдумливість важливі для позитивного сексуального досвіду, ті, хто хоче займатися сексом, повинні зберігати його еротичним і веселим, а також розглядати його як важливу частину здоров'я.

Секс є основою особистого здоров'я, так само як повноцінний сон і правильне харчування,

– сказав Морс.

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То чи може секс замінити фізичну активність? Так, звичайно ж. Але не буде зайвим, якщо тренування у твоєму житті також будуть. Якщо ж ми говоримо про сам секс, то важливо зосереджуватися на задоволенні, а не на досягненні оргазму.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.