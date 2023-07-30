Там танцівниці одного з барів уже кілька місяців страйкують. Вони прагнуть стати другим об'єднаним у профспілку стриптиз-клубом у США.

Варте уваги Популярний коктейль з українським характером: як приготувати Berry Breakfast

Страйк розпочали з квітня

Більшість з 33 стриптизерок, які працюють у портлендському барі Magic Tavern, розпочали страйк 4 квітня. Вони посилаються на "небезпечні умови праці".

Ми боремося за елементарну безпеку і повагу на робочому місці, як і в будь-якій іншій галузі,

– сказала Нікс, одна з танцівниць.

Танцівниці кажуть, що їх до страйку підштовхнула ціла низка проблем. Усі вони пов'язані з безпекою:

відсутність камер спостереження,

нестійкий пілон,

немаркована і нерівна підлога на сцені,

запах газу і багато іншого.

За їхніми словами, таким чином керівництво прагне помститися танцюристкам, котрі скаржаться. А ще вони звинувачують адміністрацію закладу в тому, що офіційний клубний груповий чат вона назвала "Анусові пироги".

Журналісти зауважили, що власник закладу Magic Tavern не відразу дав коментар. Як пишуть ЗМІ, клуб залишається відкритим, а танцівниці, котрі не вийшли на страйк, – працюють на сцені.



Стриптизерки скаржаться на умови праці / Фото audacy

Портленд – ледь не столиця стриптиз-барів

Зауважимо, що впродовж тривалого проміжку часу Портленд вважали ледь не осердям стриптизу у США. Дослідження компанії Pricenomics показало, що у 2015 році він мав найбільшу кількість стриптиз-клубів на душу населення з великим відривом, налічуючи 54 заклади.

Додамо, що перевершив Портленд у цьому плані Х'юстон. Але і тут слід розуміти, що це місто за населенням у чотири рази перевищує те, в якому стриптизерки вирішили вийти на протест.

Варте уваги! У червні танцівниці оголосили, що об'єднуються з профспілкою Actors' Equity Union. Остання представляє інтереси понад 51 000 акторів і менеджерів сцени в індустрії живого театру.

Якщо страйки танцівниць Magic Tavern не будуть даремними, то цей заклад стане другим у США профспілковим стриптиз-клубом. Піонером у цьому ділі залишається Star Garden Topless Dive Bar в Північному Голлівуді, Каліфорнія.

Танцівниці Star Garden виграли свою профспілкову заявку в травні. Щоб розуміти контекст, для цього вони витратили 15 місяців на боротьбу з керівництвом.

Читай також Проблем у спальні не уникнути, якщо вірити у ці міфи про секс

Онлайн-петиція танцівниць Magic Tavern з викладом їхніх скарг зібрала понад 2 100 підписів. Під час страйку стриптизерки кілька разів виходили на пікети.