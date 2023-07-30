Там танцовщицы одного из баров уже несколько месяцев бастуют. Они стремятся стать вторым объединенным в профсоюз стриптиз-клубом в США.

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Забастовку начали с апреля

Большинство из 33 стриптизерш, работающих в портлендском баре Magic Tavern, начали забастовку 4 апреля. Они ссылаются на "опасные условия труда".

Мы боремся за элементарную безопасность и уважение на рабочем месте, как и в любой другой отрасли,

– сказала Никс, одна из танцовщиц.

Танцовщицы говорят, что их к забастовке подтолкнул целый ряд проблем. Все они связаны с безопасностью:

отсутствие камер наблюдения,

неустойчивый пилон,

немаркированный и неровный пол на сцене,

запах газа и многое другое.

По их словам, таким образом руководство стремится отомстить жалующимся танцоркам. А еще они обвиняют администрацию заведения в том, что официальный клубный групповой чат она назвала "Анусовые пироги".

Журналисты отметили, что владелец заведения Magic Tavern не сразу дал комментарий. Как пишут СМИ, клуб остается открытым, а не вышедшие на забастовку танцовщицы – работают на сцене.



Стриптизерши жалуются на условия труда / Фото audacy

Портленд – чуть ли не столица стриптиз-баров

Заметим, что в течение длительного промежутка времени Портленд считали чуть ли не сердечным стриптизом в США. Исследование компании Pricenomics показало, что в 2015 году у него было наибольшее количество стриптиз-клубов на душу населения с большим отрывом, насчитывая 54 заведения.

Добавим, что превзошел Портленд в этом плане Хьюстон. Но и здесь следует понимать, что этот город за населением в четыре раза превышает тот, в котором стриптизерши решили выйти на протест.

Стоит внимания! В июне танцовщицы объявили, что объединяются с профсоюзом Actors' Equity Union. Последняя представляет интересы более чем 51 000 актеров и менеджеров сцены в индустрии живого театра.

Если забастовки танцовщиц Magic Tavern не будут напрасны, то это заведение станет вторым в США профсоюзным стриптиз-клубом. Пионером в этом деле остается Star Garden Topless Dive Bar в Северном Голливуде, Калифорния.

Танцовщицы Star Garden выиграли свою профсоюзную заявку в мае. Чтобы понимать контекст, они потратили 15 месяцев на борьбу с руководством.

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Онлайн-петиция танцовщиц Magic Tavern с изложением их жалоб собрала более 2 100 подписей. Во время забастовки стриптизерши несколько раз выходили на пикеты.