Там танцовщицы одного из баров уже несколько месяцев бастуют. Они стремятся стать вторым объединенным в профсоюз стриптиз-клубом в США.
Стоит внимания Популярный коктейль с украинским характером: как приготовить Berry Breakfast
Забастовку начали с апреля
Большинство из 33 стриптизерш, работающих в портлендском баре Magic Tavern, начали забастовку 4 апреля. Они ссылаются на "опасные условия труда".
Мы боремся за элементарную безопасность и уважение на рабочем месте, как и в любой другой отрасли,
– сказала Никс, одна из танцовщиц.
Танцовщицы говорят, что их к забастовке подтолкнул целый ряд проблем. Все они связаны с безопасностью:
- отсутствие камер наблюдения,
- неустойчивый пилон,
- немаркированный и неровный пол на сцене,
- запах газа и многое другое.
По их словам, таким образом руководство стремится отомстить жалующимся танцоркам. А еще они обвиняют администрацию заведения в том, что официальный клубный групповой чат она назвала "Анусовые пироги".
Журналисты отметили, что владелец заведения Magic Tavern не сразу дал комментарий. Как пишут СМИ, клуб остается открытым, а не вышедшие на забастовку танцовщицы – работают на сцене.
Стриптизерши жалуются на условия труда / Фото audacy
Портленд – чуть ли не столица стриптиз-баров
Заметим, что в течение длительного промежутка времени Портленд считали чуть ли не сердечным стриптизом в США. Исследование компании Pricenomics показало, что в 2015 году у него было наибольшее количество стриптиз-клубов на душу населения с большим отрывом, насчитывая 54 заведения.
Добавим, что превзошел Портленд в этом плане Хьюстон. Но и здесь следует понимать, что этот город за населением в четыре раза превышает тот, в котором стриптизерши решили выйти на протест.
Если забастовки танцовщиц Magic Tavern не будут напрасны, то это заведение станет вторым в США профсоюзным стриптиз-клубом. Пионером в этом деле остается Star Garden Topless Dive Bar в Северном Голливуде, Калифорния.
Танцовщицы Star Garden выиграли свою профсоюзную заявку в мае. Чтобы понимать контекст, они потратили 15 месяцев на борьбу с руководством.
Читай также Проблем в спальне не избежать, если верить в эти мифы о сексе
Онлайн-петиция танцовщиц Magic Tavern с изложением их жалоб собрала более 2 100 подписей. Во время забастовки стриптизерши несколько раз выходили на пикеты.