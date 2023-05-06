Ти точно чув фрази про те, що протилежності буцімто притягуються. А тепер, будь ласка, викинь зі своєї голови цю маячню. Реальні стосунки – це не про набір безглуздих кліше, які заселяли у наші голови і продовжують це робити.

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1. Ідея спорідненої душі

Ідея спорідненої душі звучить дуже романтично – мати одну людину, яка ідеально тобі підходить, яка доповнює тебе і яка буде любити тебе вічно. І, на перший погляд, це звучить чудово, але це не зовсім так, як про це розповідають.



Не варто зациклюватися на пошуку спорідненої душі / Фото pikisuperstar

Споріднені душі не обов'язково є романтичними партнерами, і вони не обов'язково захочуть стосунків з тобою або ти з ними. Крім того, цілком можливо, що для тебе у світі є більше, ніж одна людина, з якою ти можеш мати хороші стосунки. Тому зацикленість на цьому понятті тільки стає перешкодою.

2. Протилежності притягуються

Це дуже поширена фраза, і ти, напевно, знаєш про випадки, коли таке траплялося. Але психологія стверджує, що ти з більшою ймовірністю створиш хороші стосунки та глибокі зв'язки з людьми, з якими у тебе є спільні інтереси або спосіб мислення, і які більш сумісні з твоїми особистими цінностями або життєвим планом.

Наприклад, якщо ти не хочеш дітей, а твоя партнерка мріє про них щоночі, це може стати проблемою і приводом для розриву стосунків.

3. Партнер повинен бути пріоритетом

Це правда, що ти повинен приділяти час і увагу своїй партнерці, ви повинні проводити час разом, щоб дізнатися один одного і зміцнити зв'язок між вами. Але це не означає, що твоя партнерка повинна бути твоїм пріоритетом, в тому сенсі, що це не єдині стосунки, які тобі потрібні. І вони точно не повинні бути причиною, через яку ти жертвуєш власним щастям або психічним добробутом.

Перш за все, тобі потрібно попрацювати над своєю любов'ю до себе, і це також хороша ідея мати речі, які призначені тільки для тебе. Щоб ти не втрачав свою автономію і продовжував працювати над іншими стосунками та людьми з твоєї мережі підтримки.

4. Якщо стосунки нелегкі, то вони – погані

Це ключовий момент – жодні стосунки не бувають легкими на 100%. Експерти кажуть, що над ними потрібно працювати щодня, і навіть якщо ти все робиш правильно, вони можуть переживати погані часи, стресові ситуації та тривогу. Але це не означає, що це токсичні стосунки.



Так, стосунки іноді можуть бути вкрай непростими / Фото look_studio

Що тобі потрібно зробити – бути стійким і навчитися краще справлятися з цими поганими моментами. Якщо вони не завдають шкоди тобі або іншій людині, і якщо їх не більше, ніж хороших моментів.

5. Сексуальна сумісність – це найважливіше

Звичайно, важливо мати сексуальну сумісність, розуміючи, що тобі може знадобитися деякий час, щоб зрозуміти, що подобається твоїй партнерці, що працює для неї, і знайти її ритм. Але ти також повинен знати, що одного лише сексу недостатньо для підтримки стосунків.

Вам потрібна емоційна близькість, хороше спілкування, довіра, чесність, повага і бажання працювати над стосунками. А також важливо зберігати вірність цій людині.

6. Сварки руйнують стосунки

Коли ми говоримо про сварку, ми не маємо на увазі крики, удари, образи та приниження, це не просто токсично, це насильство, якого не можна допускати за жодних обставин. Скоріше, ми маємо на увазі можливість обговорювати, не погоджуватися і мати іншу точку зору, завжди починаючи з місця поваги, де є місце для кожного, щоб висловити свою позицію, бути почутим і мати можливість вирішити все разом, що зміцнює зв'язок між парами.

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Стосунки – це дещо значно складніше, ніж бути удвох. Радше так, це почати бути удвох і зробити все можливе для того, щоб ваша спільна історія не закінчувалася. Якщо позбутися цих кліше, то можна навчитися будувати щасливі та гармонійні стосунки. І ми віримо, що тобі це вдасться.