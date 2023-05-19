Якщо ти таки готовий розділити своє життя з кимось, питання про ключ до пошуку цієї особливої людини, ймовірно, не залишатиме тебе байдужим. Що ж, декому щастить і вони знаходять свою половинку з першої спроби, але для більшості це геть не так, а з роками, здається, все стає ще складніше.

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Ключ до пошуку ідеальної пари на все життя

Психолог Джеффрі Бернстайн збирав поради для тих, хто хоче знайти ідеальну пару на все життя у віці 40 – 50 років, та зрештою натрапив на найголовнішу, ключову, резонансну – ту, яка є найважливішою у будь-якому віці.

Отже: ключ до пошуку ідеальної пари – це пізнати себе. Це так просто – і водночас дуже складно. Бо ж хіба часто ми про це думаємо? А чи справді знаємо себе, свої головні цінності, цілі, сильні сторони, а також, що, можливо, важливіше, свої слабкі сторони?

Це так просто – і водночас дуже складно. Бо ж хіба часто ми про це думаємо? А чи справді знаємо себе, свої головні цінності, цілі, сильні сторони, а також, що, можливо, важливіше, свої слабкі сторони? А все це просто необхідно знати для того, щоб знайти ту саму найособливішу людину. Бо ж дійсно, неможливо знати, кою має бути твоя ідеальна пара, якщо ти навіть не знаєш, який ти сам. Ти не можеш знати, що шукати в інших, якщо спочатку не подивишся на себе.

Експерти Карін і Роберт Стернберги теж склали список пунктів, які потрібно проаналізувати, щоб знайти свою половинку: якими були наші ідеали щодо любові та стосунків, що ми шукали з точки зору близькості, пристрасті та відданості тощо.



Ідеальну пару на все життя знайти легше, якщо вивчиш себе / Фото gpointstudio@freepik

А якщо й цього недостатньо, то, за висновками психолога Гарі Левандовскі-молодшого, зробленими після розмов з багатьма експертами у сфері стосунків, пізнання себе – це перший крок до пошуку пари на все життя. А за ним вже – усвідомлення того, що ти шукаєш, терпіння, робота у парі та навчання прийняттю змін із плином часу.

Тож що робити просто зараз, якщо у тебе ще немає половинки? Почни з самоаналізу та самодослідження – і далі пошук може стати відчутно легшим. А знайти ти зможеш, справді, причому таки у будь-якому віці.

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