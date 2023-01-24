Тобто чекають космічної версії "опівдні", щоб, умовно кажучи, зателефонувати нам. Адже саме ці моменти можуть бути ідеальним шансом для інопланетного світу надіслати сигнал землянам у спробі встановити контакт.

Також цікаво Відмінні компаньйони для зимових вечорів: топ коктейлів у холодну пору року

Дещо цікаве про міжпланетні контакти

Земля навмисно надсилає радіосигнали у космос у надії зв’язатися з будь-яким розумним інопланетянином, який може почути й спробувати зрозуміти. Земля сподівається, що розумні інопланетні цивілізації також можуть надсилати технологічні сигнали, і наші дослідники шукають їх. Але галактика – штука велика, і ключове питання – де шукати.

Екзопланетні транзити є особливими, тому що їх можемо обчислити і ми на Землі (як спостерігачі), і будь-яка потенційна технологічна форма життя у далекій екзопланетній системі (як передавач),

– розповіла докторантка з радіоастрономії й керівниця нового дослідження Інституту пошуку позаземного розуму (SETI) Софія Шейх.

Ці транзити є передбачуваним і повторюваним часом, протягом якого інопланетяни можуть хотіти надсилати повідомлення, а земляни можуть прагнути їх отримати.



Розумні та розвинені інопланетяни можуть прагнути зв'язатися з іншими мешканцями Всесвіту / Фото kuritafsheen77@freepik

"Ця стратегія допомагає нам звузити величезне питання про те, де і коли шукати повідомлення у неосяжних просторах космосу", – наголосила Шейх.

Зауважмо, дослідження, опубліковане наприкінці 2022 року, не виявило жодних доказів існування балакучих прибульців.

Але дослідники вивчали лише 12 віддалених планет й заручилися допомогою одного телескопа – Robert C. Byrd Green Bank у Західній Вірджинії.

Тепер вони планують дивитися значно далі та за допомогою різноманітних телескопів.

Лише 2 зі спостережених 34 000 сигналів – пару коротких спалахів від планет Kepler-1332b і Kepler-842b – визнали гідними подальшого вивчення. А проте вчені переконані: дослідження довело, що метод пошуку здатен рано чи пізно спрацювати.