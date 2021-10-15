На світлині, яку Анллела Сагра виклала на своєму інстаграмі, вона позує абсолютно голою. Свій бюст модель прикриває пледом і руками. А от прес і розкішні стегна відкриті для широкого загалу. Усе для того, щоб кожен міг помилуватися її неймовірними формами й ідеальним тілом!

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Не дивно, що за лічені години кадр зібрав понад 150 тисяч лайків. Були прихильники Анллели Сагри ще й максимально щедрими на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:

"Ексклюзивний контент";

"Я хочу на побачення з тобою";

"Чи можна тебе обійняти?";

"Сексуальна крихітка";

"Твій прес вражає";

"Тобі потрібно знятися для Playboy";

"Абсолютно розкішна жінка";

"Ти просто бездоганна";

"Мила та солоденька дівчинка";

"У мене просто немає слів";

"Чудові вигини".



Анллела Сагра розбурхала мережу голим фото / Фото з інстаграму Сагри

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Анллела Сагра вражає своїм бездоганним тілом. Тож не дивно, що з кожним днем її армія прихильників лише зростає. Тобі б також пасувало підписатися на модель. Це дозволить одним з перших насолоджуватися гарячими фото, які з'являються на її сторінці.