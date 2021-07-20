Повільна мода: що це таке та чому це дуже важливо

Незворотні зміни уже поруч. І ми нічого не можемо з цим зробити. А одним з елементів цих змін є повільна мода. Нова тенденція – яка залишається незмінною – прагне до збалансованості й екологічності у створених предметах одягу і аксесуарах. Розповідаємо більше про повільну моду та пояснюємо, чому вона дуже важлива сьогодні!

Варто відзначити, що текстильна промисловість та модна промисловість посідають друге місце у світі за рівнем забруднення довкілля. Незалежно від того, чи ти представник покоління Z або X, чи мілленіал, повільна мода повинна бути для тебе орієнтиром №1.

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Що таке повільна мода?

Повільна мода – виробнича система, яка повстає проти течії того, що ми називаємо швидкою модою. Її походження пов'язане з тенденцією повільної їжі, яка прагне підкреслити цінність та важливість якості, вибору матеріалів, з яких виготовляється одяг. Це екологічно чисте та довговічне вбрання.



У повільній моді цінується якість і вибір матеріалів / Фото Unsplash

Крім того, бренди екологічної моди прагнуть до якості одягу, яка у більшості випадків, непідвладна часу та не дотримується правил скороминущої тенденції. Результат – ексклюзивна колекція повільної моди. Саме так пояснює повільну моду Синтія Гомес Рамірес, академік відділу дизайну одягу та моди Університету Ібероамерікана.

Як визначити бренди повільної моди?

Повільна мода має велику кількість характеристик: від актуальності походження матеріалів до кількості виробленого одягу та його вартості. Отже, буває складно знайти бренд, який наразі є на 100% повільним. Тут важливо розглянути 3 основні аспекти, щоб ідентифікувати бренд на основі деяких принципів повільної моди:

Виробництво декількох предметів одягу з однієї колекції; ми можемо знайти тільки одну річ кожного розміру. Екологічний текстиль і матеріали. Справедлива торгівля, без шкідливих барвників і сталого виробництва. Мало точок продажів. Бренд зосереджений на місцевій торгівлі, маючи тільки 1 – 2 крамниці.



Повільна мода не допускає випуск великої кількості однакових речей / Фото Unsplash

Переваги повільної моди

В образі життя, орієнтованому на стійкість, який прагне до справедливого використання ресурсів, повільна мода – частина цього. Одна з переваг повільної моди – скорочення споживання та пошуку продуктів – одягу, аксесуарів тощо.

Синтія Гомес Рамірес додала: "Повільна мода у моді заохочує емоційну прихильність до одягу. Його якість, деталі виготовлення, історія виробництва та багато іншого надають виробу особливе почуття та значення. Крім цього, більшість речей можуть бути унікальними через низький рівень виробництва, перетворюючи їх на предмети, які ми можемо передавати з покоління в покоління".



Повільна мода дозволяє носити речі довше й отримувати задоволення / Фото Unsplash

Недоліки повільної моди

Оскільки це нова система в моді, негативний аспект полягає у високих цінах. Це базовий або непідвладний часу одяг, тож за нього доведеться викласти у рази більше, ніж за аналоги з мас-маркету. Крім того, це пропозиція, яку не можна масштабувати, тобто купити річ, яка ідеально сяде на тебе, – не так уже й просто.

Остаточне рішення, звичайно ж, залишається за кожним з нас. Без сумніву, повільна мода має вищу ціну, але якість, ексклюзивність й екологічність – фактори, які варто враховувати під час прийняття рішення. Тож перед наступним походом на шопінг задумайся, чи хочеш ти купити річ, яка проживе сезон, чи готовий вкластися у вбрання, яке тішитиме тебе не один рік.

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