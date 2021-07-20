Воно не має точного перекладу українською. Приблизно – це "зверхність", але без негативного контексту. Цим словом італійці позначають популярну концепцію повсякденного одягу.

Варто знати Nemiroff став №1 міжнародним брендом спиртних напоїв за швидкістю росту у світі

Концепцію, що чудово пасує до спекотних днів, які відчуває цього літа й Україна.

Що треба зробити, аби відчути себе стильним італійцем

Візьми елегантний платок, який можна демонстративно носити у кишені піджака, свої найкращі мокасини й сонцезахисні окуляри.

І переконайся, що всі елементи твого луку відповідають один одному – бодай за кольором (до італійського стилю пасують сірі, сині, бежеві й землисті тони).



Sprezzatura – наочні яскраві приклади / Фото unsplash

Отже, ти вловив суть концепції Sprezzatura, якщо...

Влітку взуваєш лофери.

Май собі пару шкіряних і пару замшевих. І не вдягай їх на ноги в шкарпетках!

Май собі пару шкіряних і пару замшевих. І не вдягай їх на ноги в шкарпетках! Елегантно кладеш платок у кишеню.

І маєш щонайменше декілька видів цього стильного повсякденного аксесуара.

І маєш щонайменше декілька видів цього стильного повсякденного аксесуара. Компонуєш кольори речей на собі, але не вдягаєш речі однакового кольору.

Наприклад, піджак темно-сині, а штани – бежеві (а якщо ще й з льону – так супер).

Наприклад, піджак темно-сині, а штани – бежеві (а якщо ще й з льону – так супер). Маєш не одні сонцезахисні окуляри, а кілька пар (навіть при собі).

Італійці точно знають, що одна пара не пасуватиме до будь-якої ситуації.

От, в принципі, і все. Якщо засвоїв засади – можеш починати свою Sprezzatura.

Трохи смішного Отак добре, йой най буде і фу який жах: кумедний гід по чоловічій моді у фото