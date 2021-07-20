Стоит отметить, что текстильная промышленность и модная промышленность занимают второе место в мире по уровню загрязнения окружающей среды. Независимо от того, ты представитель поколения Z или X, или миллениал, медленная мода должна быть для тебя ориентиром №1.

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Что такое медленная мода?

Медленная мода – производственная система, которая восстает против течения того, что мы называем быстрой моды. Ее происхождение связано с тенденцией медленной еды, которая стремится подчеркнуть ценность и важность качества, выбора материалов, из каких изготавливается одежда. Это экологически чистые и долговечные наряды.



В медленной моде ценится качество и выбор материалов / Фото Unsplash

Кроме того, бренды экологической моды стремятся к качеству одежды, которая в большинстве случаев, неподвластная времени и не соблюдает правил мимолетной тенденции. Результат – эксклюзивная коллекция медленной моды. Именно так объясняет медленную моду Синтия Гомес Рамирес, академик отдела дизайна одежды и моды Университета Ибероамерикана.

Как определить бренды медленной моды?

Медленная мода имеет большое количество характеристик: от актуальности происхождения материалов с количеством производимой одежды и ее стоимости. Итак, бывает сложно найти бренд, который сейчас является на 100% медленным. Здесь важно рассмотреть 3 основные аспекты, чтобы идентифицировать бренд на основе некоторых принципов медленной моды:

Производство нескольких предметов одежды из одной коллекции; мы можем найти только одну вещь каждого размера. Экологический текстиль и материалы. Справедливая торговля, без вредных красителей и устойчивого производства. Мало точек продаж. Бренд сосредоточен на местной торговли, имея только 1 – 2 магазины.



Медленная мода не допускает выпуск большого количества одинаковых вещей / Фото Unsplash

Преимущества медленной моды

В образе жизни, ориентированном на устойчивость, который стремится к справедливому использования ресурсов, медленная мода – часть этого. Одно из преимуществ медленной моды – сокращение потребления и поиска продуктов – одежды, аксессуаров и так далее.

Синтия Гомес Рамирес добавила: "Медленная мода в моде поощряет эмоциональную привязанность к одежде. Его качество, детали изготовления, история производства и многое другое придают изделию особое чувство и значение. Кроме этого, большинство вещей могут быть уникальными из-за низкого уровня производства, превращая их в предметы, которые мы можем передавать из поколения в поколение".



Медленная мода позволяет носить вещи дольше и получать удовольствие / Фото Unsplash

Недостатки медленной моды

Поскольку это новая система в моде, негативный аспект заключается в высоких ценах. Это базовая или неподвластная времени одежда, поэтому за нее придется выложить в разы больше, чем за аналоги с масс-маркета. Кроме того, это предложение, которое нельзя масштабировать, то есть купить вещь, какая идеально сядет на тебя, – не так уж и просто.

Окончательное решение, конечно же, остается за каждым из нас. Без сомнения, медленная мода имеет высокую цену, но качество, эксклюзивность и экологичность – факторы, которые следует учитывать при принятии решения. Поэтому перед следующим походом на шопинг задумайся, хочешь ли ты купить вещь, какая проживет сезон, или готов вложиться в наряд, который будет радовать тебя не один год.