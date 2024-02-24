Епічне сонячне затемнення можна буде дивитися на висоті у понад 9 кілометрів: кому так пощастить

Компанія Delta пропонує особливий політ рейсом DL 1218 Остін – Детройт 8 квітня 2024 року. А особливість його в тому, що літак слідуватиме за маршрутом повного сонячного затемнення.

А отже, пасажири зможуть спостерігати космічне явище з унікальними візуальними умовами – на висоті у понад 9 кілометрів. А також проведуть максимум часу безпосередньо в зоні затемнення.

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У США запустять спеціальний літак для спостерігання за сонячним затемненням

Рейс 1218 авіакомпанії Delta виконуватиметься літаком A220-300, який запропонує преміальний огляд завдяки надзвичайно великим ілюмінаторам.

Виліт з Остіна відбудеться о 12:15 за центральним часом, а приземлення в Детройті – о 16:20 за східним часом. Тож пасажири матимуть найкращі шанси безпечно спостерігати сонячне затемнення в його піку.

Уоррен Вестон, один з провідних метеорологів Delta, запевнив у чіткому виконанні кожної ролі належними фахівцями:

Від оновлення погодної інформації та допомоги екіпажам щодо уникання турбулентності,

Та до прогнозування погоди як навколо великих аеропортів, так і на висоті до 12 кілометрів.

Тож пасажиру залишиться лише не забути про захисні окуляри.

Затемнення 8 квітня – останнє повне затемнення, яке ми побачимо над Північною Америкою до 2044 року. Це затемнення триватиме більш ніж удвічі довше, ніж те, що відбулося у 2017, а його траєкторія буде майже вдвічі ширшою,

– розповів Вестон.

До слова, квитки на цей рейс розпродані за лічені хвилини. Що тільки підтверджує неабиякий інтерес людей до переживання такого ексклюзивного досвіду.