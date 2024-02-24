А значит, пассажиры смогут наблюдать космическое явление с уникальными визуальными условиями – на высоте более 9 километров. А также проведут максимум времени непосредственно в зоне затмения.

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В США запустят специальный самолет для наблюдения за солнечным затмением

Рейс 1218 авиакомпании Delta будет выполняться самолетом A220-300, который предложит премиальный обзор благодаря чрезвычайно большим иллюминаторам.

Вылет из Остина состоится в 12:15 по центральному времени, а приземление в Детройте – в 16:20 по восточному времени. Поэтому пассажиры будут иметь самые лучшие шансы безопасно наблюдать солнечное затмение на его пике.

Уоррен Уэстон, один из ведущих метеорологов Delta, заверил в четком выполнении каждой роли надлежащими специалистами:

От обновления погодной информации и помощи экипажам по избежанию турбулентности,

И до прогнозирования погоды как вокруг крупных аэропортов, так и на высоте до 12 километров.

Поэтому пассажиру останется только не забыть о защитных очках.

Затмение 8 апреля – последнее полное затмение, которое мы увидим над Северной Америкой до 2044 года. Это затмение продлится более чем вдвое дольше, чем то, что произошло в 2017, а его траектория будет почти вдвое шире,

– рассказал Уэстон.

К слову, билеты на этот рейс распроданы за считанные минуты. Что только подтверждает огромный интерес людей к переживанию такого эксклюзивного опыта.