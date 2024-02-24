А отже, пасажири зможуть спостерігати космічне явище з унікальними візуальними умовами – на висоті у понад 9 кілометрів. А також проведуть максимум часу безпосередньо в зоні затемнення.
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У США запустять спеціальний літак для спостерігання за сонячним затемненням
Рейс 1218 авіакомпанії Delta виконуватиметься літаком A220-300, який запропонує преміальний огляд завдяки надзвичайно великим ілюмінаторам.
Виліт з Остіна відбудеться о 12:15 за центральним часом, а приземлення в Детройті – о 16:20 за східним часом. Тож пасажири матимуть найкращі шанси безпечно спостерігати сонячне затемнення в його піку.
Уоррен Вестон, один з провідних метеорологів Delta, запевнив у чіткому виконанні кожної ролі належними фахівцями:
- Від оновлення погодної інформації та допомоги екіпажам щодо уникання турбулентності,
- Та до прогнозування погоди як навколо великих аеропортів, так і на висоті до 12 кілометрів.
Тож пасажиру залишиться лише не забути про захисні окуляри.
Затемнення 8 квітня – останнє повне затемнення, яке ми побачимо над Північною Америкою до 2044 року. Це затемнення триватиме більш ніж удвічі довше, ніж те, що відбулося у 2017, а його траєкторія буде майже вдвічі ширшою,
– розповів Вестон.
До слова, квитки на цей рейс розпродані за лічені хвилини. Що тільки підтверджує неабиякий інтерес людей до переживання такого ексклюзивного досвіду.